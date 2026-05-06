Salvador Illa: "Catalunya está y estará con el Papa"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles la exposición ‘La Sagrada Família y Barcelona, 144 años de camino compartido’, en el Palau Robert, y lo ha hecho celebrando la visita que el Papa hará dentro de un mes justo a Barcelona: "Permitanme que exprese mi felicidad y creo que la de toda Catalunya", ha afirmado sobre el paso de León XIV por Catalunya a partir del 6 de junio. "En este mundo en el que peligran los valores humanos, Catalunya está y estará con el Papa", ha añadido.

Al hilo de la confirmación de los detalles del viaje, formulada por el Vaticano este mismo miércoles, Illa ha señalado que la visita papal tendrá “un gran significado” y será “una gran oportunidad para mostrar al mundo que Catalunya es una tierra de valores humanos, de convivencia y de solidaridad”.

“Un momento álgido”

“La Sagrada Família vive hoy un momento álgido”, ha continuado el presidente, que ha recordado que el Papa ofrecerá a la basílica “su punto dominante”, al inaugurar la torre de Jesús. “La visita del Papa situará a Barcelona y a nuestro país en su conjunto en el foco de la atención mundial. Barcelona y Catalunya demostrarán que tienen una mirada universal”, ha dicho.

Illa se ha referido a Antoni Gaudi y ha subrayado que el arquitecto “sabía que no viviría lo suficiente para ver acabar la Sagrada Família, y lanzó un reto a las generaciones futuras. El templo y la ciudad han crecido juntos”, en un proceso que ha definido como una historia de amor y perseverancia”.

"Simbiosis" con Barcelona

“El templo se ha ido elevando el paso de tres siglos, y ha sido testigo del desarrollo del Eixample, de la Revolución industrial, de la Guerra Civil, de la conquista de la democracia, de la entrada en la Unión Europea, de los Juegos Olímpicos de 1992, de la visita de Benedicto XVI. El templo es un libro abierto de identidad, una simbiosis con Barcelona”, ha añadido Illa sobre la Sagrada Família.

Illa, durante su intervención, en el Palau Robert. / Marc Asensio Clupes

Esteve Camps, presidente delegado de la Junta de la Sagrada Família, ha afirmado que con la exposición, se “celebran” 144 años de “un camino compartido entre la Sagrada Família y la ciudad de Barcelona, un camino que no siempre ha sido fácil, ha habido de momentos de incertidumbre y de debate”. Palabras que aludían a las notables críticas que en algunos momentos de su historia ha recibido el proyecto de la Sagrada Família, o más concretamente su continuación por parte de los sucesores de Antoni Gaudí al frente de la obra.

“La Sagrada Família no solo es un proyecto arquitectónico, es el reflejo del carácter de un país, perseverante, comprometido. En estos 144 años Barcelona y la Sagrada Família han crecido, se han transformado y han aprendido a dialogar”, ha proclamado Camps.

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La continuidad

“El tempo ha crecido al lado de Barcelona”, ha afirmado el obispo auxiliar de Barcelona David Abadías, que ha añadido que la Sagrada Famíllia tiene un sentido especial: “Nos recuerda que las grandes obras no son fruto de un momento, sino de una continuidad”.