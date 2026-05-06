Sant Adrià trata de acabar con la quema de contenedores de basura instalando modelos metálicos en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha optado por una medida drástica para tratar de acabar con las molestias y el sobrecoste que va asociado a la quema de contenedores de basura, un fenómeno extendido en distintas localidades del área metropolitana de Barcelona, que alimenta la sensación de inseguridad y amenaza siempre con extender los destrozos a vehículos aparcados y fachadas. El municipio ha iniciado la última fase de despliegue del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza de calles, por el que invierten 31,4 millones de euros hasta 2029 y que mantiene la empresa Urbaser. La principal novedad es que los actuales contenedores de plástico de la ciudad serán relevados al completo por unos 500 modelos metálicos e ignífugos. El Ayuntamiento de Badalona ya anunció la adquisición de depósitos antiicendios para colocarlos en las zonas donde los incendios deliberados son más frecuentes; ahora, Sant Adrià da un paso más y recupera los containers de chapa en toda la localidad de 39.000 habitantes.

“La sociedad va cambiando, se van adoptando determinadas actitudes incívicas y a la ciudad no le queda otra que adaptarse y ser resiliente”, ha argumentado la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, este miércoles, durante la presentación de la nueva flota de vehículos y contenedores del servicio de limpieza. La edila ha manifestado que, con los modelos metálicos, se pretende “reducir los daños colaterales” y que “no resulte atractivo” cometer daños contra el mobiliario urbano, lo que ha atribuido a “pirómanos” afectados por “enfermedades mentales”.

“Nos adaptamos a una realidad que no podemos esconder”, ha sostenido Cañete. “Existen estas soluciones y nos adaptamos para prevenir todos estos actos que son incívicos y que distorsionan el esfuerzo comunitario que se hace”, ha abundado. La alcaldesa ha explicado que, con el contrato anterior, se contaba con una reserva de contenedores para suplir los quedaban destrozados por el fuego o sufrían otros daños. “Hemos ido tirando de ese ‘stock’ para sustituirlos, hemos tenido situaciones complicadas y ahora activamos la creatividad”, ha expresado.

El ayuntamiento calcula que los depósitos se instalen de forma paulatina entre mayo y junio, con la previsión de que todos los nuevos estén ya en la calle para el verano. El concejal de Vía Pública, José Luis Martínez, ha apuntado que los nuevos ‘containers’ comienzan a implantarse en el barrio de La Mina y se irá intercalando con el resto de vecindarios.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, y el concejal de Vía Pública, José Luis Martínez, con trabajadores de la brigada de limpieza. / JR

Sant Adrià ha preferido por ahora no adoptar depósitos inteligentes para la recogida selectiva, los que requieren identificarse con tarjetas o dispositivos para abrir la compuerta antes de arrojar los desechos. En todo caso, son modelos que pueden adaptarse si esa medida acabara extendiéndose en el Área Metropolitana de Barcelona para aumentar el reciclaje y bonificar eventualmente la tasa de residuos, una posibilidad por ahora en suspenso. A su vez, los contenedores están equipados con sensores que alertan cuando están llenos.

Endurecimiento de las multas

En paralelo, el Ayuntamiento de Sant Adrià estudia elevar el importe de las sanciones de su ordenanza de civismo. Cañete ha señalado que se quieren elevar en especial por los vertidos descontrolados de escombros y residuos de gran volumen, que proliferan en especial en las inmediaciones de los polígonos industriales de la población, tanto en el límite de Barcelona como con Badalona.

"Molesta muchísimo y lleva un sobreesfuerzo que vecinos o quienes no son vecinos abandonen esos voluminosos", ha observado la alcaldesa. "Representa una multa y se han impuesto gracias a la colaboración ciudadana, pero es importante que estas sanciones puedan endurecerse y que no sea tan atractivo venir a Sant Adrià para dejar esa basura", ha postulado.

En paralelo, el municipio proyecta iniciar una fase piloto de instalación de cámaras de videovigilancia, que quieren ser disuasivas y al mismo tiempo aportar pruebas frente a eventuales delitos y actos incívicos. El consistorio indica que se comenzará por un despliegue limitado en todos los barrios, restringido a puntos escogidos por haber ocurrido hechos delictivos o vandálicos. Estarán bajo estudio durante un año antes de decidir si la cobertura se amplía. También se quieren colocar cámaras de tráfico en la zona comercial del centro de Sant Adrià.

Además, la nueva contrata municipal conlleva la renovación de la flota de limpieza, con vehículos eléctricos e híbridos, incluidos modelos que prometen ser menos ruidosos. También se ubicarán seis minipuntos verdes, para el reciclaje de residuos especiales como pilas, aceites o ropa. La contratación incluye el refuerzo del servicio de recogida de basura en domingo, festivos y en torno a las playas en verano.