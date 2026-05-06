Protesta en Sabadell contra la presencia de Mossos en los institutos: "La convivencia no se garantiza con policía"

Cerca de las 7.30 de la mañana ya podían verse las primeras movilizaciones frente al Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Pancartas, silbatos y docentes con camisetas amarillas empezaban a concentrarse en los accesos del centro educativo para protestar contra el plan piloto de la Generalitat que prevé la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en varios institutos de Catalunya.

La concentración, convocada por la Assemblea Docent Sabadell, se trasladó minutos después a otra de las entradas del instituto, situada en la calle Campoamor, donde comenzaron los cánticos de "fora mossos de les nostres aules". Allí, una alumna del centro tomó un megáfono y leyó un discurso en el que reivindicó que no quiere presencia policial en su instituto y defendió que "en la educación no debería haber espacio para la represión".

Tras su intervención, los manifestantes continuaron durante varios minutos coreando consignas y haciendo sonar silbatos. Entre los asistentes también podían verse alumnos del centro, aunque alguno reconocía no conocer exactamente los motivos de la protesta. Además, varios docentes permanecieron junto a la concentración, aunque evitaron hacer declaraciones públicas.

Uno de los portavoces de la movilización fue Adrià Muñoz, docente de Sabadell y miembro del Sindicat Educatiu de Sabadell, quien criticó la falta de recursos en el sistema educativo catalán y rechazó la incorporación de policías en los centros. "No creemos que introducir policía en las aulas sea la medida adecuada. Lo que reclamamos son más recursos y personal cualificado, como psicólogas, asistentes sociales o personal TIS", afirmó.

Carteles colgados en la entrada del instituto escuela de Sabadell en que se ha destinado a un agente de los Mossos / Edu Gil

Muñoz también denunció la "opacidad" con la que, según asegura, se ha gestionado el plan piloto. "Hemos intentado contactar con personas del claustro, pero no hemos tenido respuesta", explicó. Según señaló, actualmente más de quince centros educativos de Sabadell se han mostrado contrarios a esta medida.

En la misma línea se expresó Dani Romero, docente del Vallès y miembro de CGT, quien aseguró que el profesorado lleva meses movilizándose para reclamar más recursos educativos. "Las aulas están desbordadas y la respuesta de la administración es poner mossos en las escuelas", criticó. Romero cuestionó además la utilidad pedagógica de la medida y reclamó orientadores, psicólogos y reducción de ratios antes que presencia policial en los centros.

La protesta también contó con presencia política. Entre los asistentes se encontraban miembros de formaciones municipales como La Crida per Sabadell, donde estaba presente Oriol Rifer, candidato para las próximas elecciones municipales, que quiso mostrar su apoyo a los docentes movilizados.

Por el momento, se desconoce cuándo comenzará exactamente la prueba piloto en el Institut Escola Joan Sallarès i Pla, aunque todo apunta a que seguirá adelante pese a la concentración celebrada este miércoles.

La convocatoria de protesta había sido impulsada por la Assemblea Docent Sabadell, que considera que la iniciativa de la Generalitat es "equivocada tanto por el fondo como por la forma". El colectivo defiende que los problemas de convivencia en los centros educativos "no se solucionan con presencia policial, sino con más recursos educativos y sociales".