La oposición en Badalona critica el nombramiento sin concurso público del nuevo consejero delegado de la televisión municipal

La marcha del hasta ahora gerente de Badalona Comunicació, Xavier Casanovas (para encargarse de la dirección de los informativos de Betevé) ha dejado vacante el puesto de máxima dirección del ente público badalonés, que engloba la televisión y radio municipales, así como el portal digital de noticias. Para suplir la vacante, el gobierno municipal no ha convocado un concurso público, como sí ocurrió con el anterior gerente, sino que ha decidido nombrar directamente un nuevo consejero delegado, Agustí Rodríguez Mas.

Este movimiento ha causado una nueva polémica política en Badalona. En un comunicado conjunto, los partidos de la oposición en el consistorio badalonés (PSC, ERC, Badalona en Comú Podem y Guanyem) han mostrado su descontento por la decisión, que entienden como "un paso atrás en materia de transparencia y buenas prácticas en la gestión de los medios públicos municipales" al haberse "adoptado de manera unilateral".

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha respondido a las críticas de la oposición. Fuentes municipales señalan que ante "la decisión personal" de marcharse del anterior gerente se ha nombrado a Rodríguez como consejero delegado "para evitar que se diese una situación de vacío de poder durante diversos meses y evitar que queden parados temas importantes". Sin embargo, la oposición indica que "buena parte del trabajo técnico necesario" para abrir un nuevo concurso público "ya se elaboró" con motivo de la convocatoria anterior. El tiempo apremia, ya que en un año tendrán lugar las elecciones municipales.

Nombramiento "transitorio"

Así, el nombramiento se realiza, siguen las mismas fuentes, "de forma transitoria hasta que se pueda convocar la nueva plaza de director gerente" y, aseguran, con el beneplácito de los representantes de los trabajadores de Badalona Comunicació, "que están de acuerdo". La oposición, por el contrario, advierte que "la decisión podría vulnerar los principios de mérito, capacidad y publicidad que tienen que regir la contratación en el sector público, así como las recomendaciones de buen gobierno en el ámbito audiovisual".

Para el gobierno municipal, el nuevo consejero delegado tiene un "currículum acreditado". Entre otras, Rodríguez ha ejercido como consultor de comunicación y director de comunicación de AENA en Catalunya durante 18 años, de Infraestructures de la Generalitat o del RCD Espanyol. Además, ha trabajado en medios como la Cadena SER, COPE, TV3 y Radio Minuto, y ha sido colaborador de RTVE, La Vanguardia y Onda Cero. Sin embargo, la oposición asegura que pese a que "la persona designada cuanto con experiencia en la gestión empresarial, no dispone de titulación en periodismo ni en ciencias de la comunicación, un requisito que previsiblemente habría limitado su participación en un proceso abierto".