Una ofensiva ecologista busca tumbar un polémico aparcamiento de Terrassa ubicado en la ZBE local

Las entidades ecologistas y de movilidad sostenible Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC) y BiciTerrassa Club (BiTer) han presentado alegaciones contra el proyecto de rehabilitación del aparcamiento del Portal de Sant Roc, en Terrassa (Vallès Occidental), aprobado inicialmente por el pleno municipal el pasado 27 de febrero de 2026. El proyecto ya fue objeto de rechazo vecinal en marzo ante la potencial "masificación", argumentaron los críticos, de coches en el centro de Terrassa. Las entidades pretenden "dejar sin efectos el proyecto" ya que, aseguran, las "deficiencias" que han detectado "puede comportar su nulidad de pleno derecho".

Según ambas asociaciones, la reapertura y ampliación de este aparcamiento, ubicado precisamente en el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), contradice los compromisos climáticos y de movilidad sostenible asumidos por el consistorio en los últimos años. El proyecto contempla la puesta en funcionamiento de un aparcamiento de tres plantas subterráneas bajo la plaza del Portal de Sant Roc, actualmente cerrado al público. Además, prevé su conexión con el aparcamiento de la Plaza Vella y la habilitación de un nuevo acceso desde la calle Vinyals.

ADENC y BiTer consideran que esta actuación favorece a la entrada de vehículos privados al centro urbano, algo que, a su juicio, entra en conflicto con los objetivos de la ZBE, orientados a reducir la contaminación atmosférica y el tráfico rodado en la ciudad.

Las entidades critican también que el proyecto no incluya un estudio de impacto ambiental ni una evaluación detallada de sus posibles efectos sobre la calidad del aire, el ruido, el tráfico, la salud pública o el uso del espacio urbano. En este sentido, recuerdan el principio de no regresión ambiental recogido en la Ley de cambio climático y transición energética, que impide adoptar medidas que supongan un retroceso en la protección ambiental ya alcanzada.

La viabilidad económica, cuestionada

Asimismo, las alegaciones señalan que el proyecto sería incompatible con distintos compromisos y planes municipales y europeos, entre ellos el Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima y la Energía, el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Estos instrumentos promueven la reducción de emisiones y el impulso de formas de movilidad más sostenibles, como los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.

ADENC y BiTer consideran "incoherente" que, mientras se aplican restricciones de circulación vinculadas a la ZBE, el Ayuntamiento impulse simultáneamente una infraestructura destinada a facilitar el acceso de vehículos privados al centro de Terrassa. Las entidades también cuestionan la viabilidad económica del proyecto. Según explican, los estudios encargados por el propio Ayuntamiento indican que el aparcamiento solo sería rentable en un escenario de demanda “muy alta”, considerado por el informe como “excesivamente optimista” y “difícilmente justificable”.

Además, recuerdan que en la consulta preliminar de mercado únicamente una empresa mostró interés en la iniciativa, condicionando su participación a una aportación económica municipal. Para ADENC y BiTer, esto evidencia la fragilidad financiera del proyecto y el riesgo de que acabe suponiendo una carga para los recursos públicos.

Más de 10 millones de euros de financiación pública

La actuación prevé una financiación superior a los 10,9 millones de euros mediante un préstamo gestionado a través de EGARVIA S.A., empresa de capital íntegramente municipal. Las entidades alertan de que esta operación podría comprometer la tesorería de la sociedad pública y, en consecuencia, los recursos del Ayuntamiento. Por otro lado, ADENC y BiTer sostienen que Terrassa ya dispone de varios aparcamientos en el centro y que no se ha justificado adecuadamente la necesidad de una nueva infraestructura de estas características dentro de la Zona de Bajas Emisiones.

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Ambas organizaciones solicitan que el Ayuntamiento deje sin efecto el proyecto al considerar que presenta "deficiencias ambientales, jurídicas, técnicas y económicas". También reclaman la apertura de un debate público sobre el futuro del Portal de Sant Roc y defienden alternativas centradas en la reducción del tráfico, la movilidad sostenible y la mejora del espacio urbano.