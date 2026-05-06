Nueve detenidos por ir a 'cazar' jóvenes y menores a Sarrià para robarles

La noche del pasado dos de mayo a la madrugada del día tres un grupo de unos veinte jóvenes provocaron el pánico en varias zonas del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Los sospechosos cometieron tres incidentes con amenazas y robos a grupos de jóvenes, en los que había algunos menores de edad. En estos asaltos, que se espaciaron durante horas, los agresores emplearon mucha violencia para amedrentar a las víctimas, por lo que consiguieron llevarse varios objetos como ropa o algún dispositivo electrónico, como un altavoz.

Algunos de los sospechosos también estarían detrás de actos vandálicos, como usar motocicletas para golpear coches aparcados, así como dañar otros vehículos. Ante la inseguridad que provocó este grupo la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sarrià-Sant Gervasi de los Mossos d'Esquadra, con agentes de paisano y uniformadas, del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de la policía catalana y de la Guardia Urbana establecieron un dispositivo de patrullaje y prevención por la zona.

Gracias a esta actuación policial, los agentes localizaron a los sospechosos y detuvieron a nueve de ellos, además de identificar al resto del grupo. A seis de los arrestados los encontraron en la calle Cardenal Sentmenat y están acusados por robos con violencia e intimidación. A los sospechosos se les encontró encima un spray pimienta. La policía logró localizar la mayoría de objetos robados a las víctimas, que no necesitaron asistencia médica.

Sobre las dos de la madrugada, una patrulla que pasaba por la calle Major de Sarrià observó como tres jóvenes se escondía entre los coches aparcados. Los agentes descubrieron que los sospechosos usaron una moto de alquiler para dañar a dos turismos estacionados. También rompieron otras dos motos de alquiler que estaban aparcadas en la zona. Por eso los detuvieron por un delito de daños.

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Desde Mossos se remarcan que junto con la Guardia Urbana se refuerza el patrullaje preventivo para detectar grupos violentos que generen inseguridad en diversas zonas de Barcelona y así poder detenerlos. Además, a estos sospechosos se les registra para saber si llevan encima armas blancas u objetos contundentes.