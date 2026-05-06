Quince galerías de arte del barrio Gòtic se unen para crear un nuevo eje artístico en el centro histórico de Barcelona

Las galerías y estudios artísticos del Gòtic han decidido organizarse para hacerse visibles en un barrio donde el arte convive con el turismo, la transformación comercial y la pérdida de público local. La Associació BarcinoArt se ha presentado oficialmente este martes en el Hesperia Barri Gòtic con la voluntad de crear un nuevo eje artístico en el centro histórico de Barcelona y dar voz a unos espacios que hasta ahora funcionaban de forma dispersa.

La entidad, presidida por el pintor Alejandro Miras, agrupa a 15 galerías y estudios del barrio y llevaba alrededor de un año y medio trabajando antes de su lanzamiento oficial. Nace para ordenar una concentración de espacios artísticos que ya existía, pero que no contaba con una marca común ni con una interlocución compartida ante el barrio, los visitantes y la administración.

Unir fuerzas para ganar visibilidad

“No es fácil vivir de esto. Entonces dijimos: ¿por qué no unimos fuerzas?”, ha explicado Miras durante la presentación. El presidente de BarcinoArt ha situado el origen del proyecto en una coincidencia urbana: abrir una galería en el Gòtic y descubrir que, a pocos metros, había otros creadores, talleres y espacios de exposición con inquietudes parecidas. “La asociación se propone tener una voz propia para poder reivindicar nuestra esencia”, ha añadido.

La red quiere funcionar como algo más que un mapa de galerías. Entre sus objetivos, Miras ha situado el de “recuperar el espíritu artístico del barrio”. Sus impulsores plantean BarcinoArt como una plataforma para dinamizar social y culturalmente el barrio, reforzar el tejido comercial y ofrecer una alternativa de turismo cultural en un entorno tensionado por la presión turística. Miras ha defendido que el arte puede ayudar a proyectar “una imagen amable y auténtica de Barcelona” y ha insistido en que “también es importante que se acerque la gente de aquí a nuestro centro histórico”.

Recuperar público local

Uno de los retos será atraer al público barcelonés. “Ha habido una desafección de la población hacia el Gòtic, hacia el casco antiguo”, ha reconocido Miras. La asociación aspira a revertir esa distancia con rutas por galerías, jornadas de puertas abiertas, talleres, clases magistrales, demostraciones y actividades vinculadas al dibujo urbano. Además, la junta directiva se plantea una exposición colectiva anual y un concurso de pintura rápida que pueda llenar el barrio de caballetes.

Alejandro Miras, durante la presentación de la nueva entidad BarcinoART con 15 galerías de arte del barrio Gòtic / Naïm Ait Fonollà

Miras ha admitido a este diario que abrir hoy un local en el Gòtic “no es barato” y que “es complicado”, aunque ha evitado situar los alquileres o la presión turística como reivindicación principal del proyecto. “Los problemas sociales son evidentes, pero hemos tratado de dejarlos al lado y centrarnos en nuestro objetivo: potenciar la cultura y con ello potenciar el comercio del barrio”, ha respondido.

Una apuesta para el Gòtic sur

El Ayuntamiento ha recibido la iniciativa como una muestra más de la voluntad transversal de reforzar la actividad cultural en Ciutat Vella. Fèlix Ortega, gerente del distrito, ha defendido que proyectos como BarcinoArt ayudarán a “poner en positivo” el Gòtic y, especialmente, la zona sur del barrio. Un sector que, según ha señalado, necesita “encontrar apuestas” para dejar de ser un espacio de paso hacia la Barceloneta.

Ortega ha enmarcado la asociación en una estrategia más amplia para recuperar la centralidad cultural en el centro histórico. Ha citado la transformación de la Rambla, la recuperación del Teatre Principal, el futuro polo de artes digitales en la Foneria de Canons y el nuevo plan de usos de Ciutat Vella, que el consistorio prevé llevar a aprobación este mes de mayo. “La identidad de lo que queremos que sea Barcelona y el centro de la ciudad pasa mucho por la cultura”, ha afirmado.

Por parte de Barcelona Oberta, su representante Elvira Garcia también ha vinculado la iniciativa a la necesidad de revitalizar Ciutat Vella. La entidad, que agrupa a 24 ejes comerciales de la ciudad, nueve de ellos en el distrito, ha celebrado el nacimiento de BarcinoArt como una oportunidad para sumar cultura, comercio y territorio en un momento en el que el centro histórico busca recuperar atractivo para vecinos, visitantes y actividad económica de proximidad.

Hoteles, arte y barrio

El Hesperia Barri Gòtic se ha ofrecido como punto de encuentro entre el sector hotelero y el tejido artístico del barrio. Su directora, Lucía Arroyo, ha defendido que el proyecto debe servir “no solo para visitantes o clientes de los hoteles, sino también para la gente de Barcelona” y ha aprovechado para reivindicar la suma de complicidades entre hoteles, comercios y espacios culturales del barrio.

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BarcinoArt reúne espacios como Alejandro Miras Atelier, Jaume Tenes Art Gallery, Javier Blanco Art, Blue Frame Gallery, Peio Quin Art, Barcel-one, Ciutat7 Gallery, Metal & Co Gallery Studio, Torre27, François Darras, Port Gallery, Katharina Arndt, Drap-Art Gallery, Base Elements y Paam. La asociación quiere sumar ahora más galeristas y artistas del Gòtic para ampliar una red que aspira a convertir el casco antiguo en un lugar donde volver a mirar arte, entrar en talleres y reconocer actividad cultural de proximidad.