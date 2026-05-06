Ciudades de la segunda corona metropolitana reclaman "criterios compartidos" para desplegar la ley contra la multirreincidencia

Los municipios que forman la Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona quieren acordar con el Departament de Interior "criterios compartidos" para poder desplegar la ley contra la multirreincidencia. El nuevo marco legal era "muy esperado" por los ayuntamientos, puesto que "abre la puerta" a que los municipios se puedan personar como acusación particular contra los delincuentes reincidentes "que generen malestar y perturban la percepción de seguridad y la imagen de las ciudades".

El Arc Metropolità (formado por los consistorios de Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí, Martorell, Igualada, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú) quiere así "exprimir al máximo" todas las posibilidades de la reforma y reclaman también que haya un reparto "equitativo y proporcionado" de los nuevos juzgados anunciados por el Ministerio de Justicia en Catalunya, para que la persecución del fenómeno sea más efectiva.

Los alcaldes y alcaldesas de la entidad supramunicipal han hablado durante el comité ejecutivo que se ha celebrado este martes en Mataró para analizar las posibilidades de la nueva ley. En este sentido, la entidad urge a la Generalitat a convocar una sesión extraordinaria y monográfica en la Comisión de Policía de Catalunya.

El alcalde de Mataró y anfitrión del encuentro, David Bote, ha defendido que se empiece a trabajar ya en el despliegue de la ley. "Nos podremos personar a las causas contra los multirreincidentes", celebra. La presidenta de la entidad y alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, dice que hacen falta "instrucciones claras" para que secretarios y asesores judiciales puedan actuar.

Este nuevo movimiento de los ayuntamientos de la segunda corona metropolitana supone un paso más en la lucha contra la delincuencia en las grandes ciudades del entorno de Barcelona. De hecho, la entidad ha hecho bandera de ello intensamente a lo largo del tiempo. La seguridad ha sido, de largo, uno de los asuntos estrella a la hora de reivindicar mejoras en las administraciones supramunicipales.

La multirreincidencia delictiva, insisten los alcaldes es "uno de los principales problemas de seguridad pública" en Catalunya y "muy especialmente en el ámbito metropolitano por el volumen de personas y actividades que concentran". Con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley, los ayuntamientos esperan que se acabe con la impunidad.