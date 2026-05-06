Sucesos
Los Mossos buscan al violador de una menor el pasado fin de semana en el Raval
Han iniciado la investigación pese a que la víctima todavía no ha presentado la denuncia
La jueza ordena el internamiento del menor que mató a un hombre en el Raval
Los Mossos d'Esquadra buscan a un sospechoso de agredir sexualmente a una menor el pasado sábado por la noche en la plaza Castilla, en el barrio del Raval de Barcelona. La Unidad de Investigación de Ciutat Vella ha empezado con las indagaciones visionando las cámaras de seguridad de la zona y preguntando a los responsables de los numerosos bares y comercios que hay en la plaza. Las primeras hipótesis apuntan a que el principal sospechoso sería un delincuente habitual, al que no se le ha visto desde hace días en este espacio público.
La policía está a la espera de que la víctima presente una denuncia, como es habitual en estos casos, para poder seguir con la investigación y derivarlo al juzgado de Barcelona que corresponda. La agredida sería menor de edad, según fuentes policiales, por lo que los agentes han intensificado la búsqueda del sospechoso.
Ese mismo sábado pero un par de horas más tarde, un menor agredió mortalmente con un cuchillo a otro hombre muy cerca de la plaza Castilla, en la calle de la Cera. La víctima resultó herida grave y murió más tarde en el hospital al recibir una agresión por arma blanca. El juzgado de menores ordenó el internamiento del menor en régimen cerrado.
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