Matsuri Barcelona 2026: el gran festival japonés vuelve con música, espectáculos y comida tradicional junto al mar

El festival japonés Matsuri Barcelona regresará a la capital catalana los días 26 y 27 de mayo de 2026 con una nueva edición que convertirá el Moll de la Fusta en un gran escaparate de la cultura japonesa. Durante estas dos jornadas, el público podrá sumergirse en un programa continuo de actividades, espectáculos y gastronomía nipona en pleno frente marítimo de Barcelona.

El festival se celebrará en el Moll de la Fusta, con apertura a las 10:00 de la mañana, actividades hasta las 20:00 horas y cierre del recinto a las 21:00 en ambos días.

Programación: artes escénicas, talleres y actividades

El programa de Matsuri Barcelona reúne a artistas llegados expresamente desde Japón y propone un recorrido amplio por distintas disciplinas tradicionales y contemporáneas. Durante el fin de semana se podrán ver actuaciones de teatro, canto y danza, así como conciertos de taiko (tambores japoneses) y shamisen, además de demostraciones y talleres de la ancestral técnica de pintura sumi-e.

El festival también incluye actividades relacionadas con las artes marciales y una programación pensada para todos los públicos. Los más pequeños dispondrán de una zona infantil con propuestas de actividades adaptadas.

Asimismo, habrá una amplia zona de expositores donde se podrán encontrar artesanía, libros, productos hechos a mano, antigüedades y objetos tradicionales japoneses.

Uno de los puestos del Festival Matsuri BCN / Matsuri Barcelona

Comida y kimonos

Uno de los grandes atractivos del evento será su oferta gastronómica, con distintos puestos dedicados a la comida y bebida japonesa. Desde 'street-food' hasta dulces tradicionales, el recorrido culinario permitirá descubrir sabores típicos de Japón sin salir de Barcelona.

También habrá la posibilidad de alquilar o comprar un kimono, yukata, o haori. Así, quienes deseen, podrán vestir con esta prenda y vivir la experiencia de forma más inmersiva.

Preparación de té en el Festival Matsuri BCN / Matsuri Barcelona

El Bon Odori, el gran cierre

Uno de los momentos más esperados llegará al final con el Bon Odori, el baile tradicional japonés que cada año cierra el festival. En esta actividad, el público forma un gran círculo y participa de manera conjunta en la danza, un gesto simbólico que representa el espíritu comunitario del Matsuri y que se ha convertido en una de sus imágenes más reconocibles.

Entradas y cómo llegar

Las entradas para asistir a Matsuri Barcelona se pueden adquirir online en este enlace. El evento se celebrará durante todo el fin de semana del 26 y 27 de mayo, con acceso desde las 10:00 hasta las 20:00 horas y cierre del recinto a las 21:00.

Una forma cómoda de llegar al Moll de la Fusta es en metro, bajando en la estación de Drassanes (L3) o Barceloneta (L4). También se puede acceder en autobús con las líneas 59, 120, D20, H14 o V17, que conectan diferentes puntos de la ciudad con la zona del puerto.

Una cita consolidada en Barcelona

Detrás de esta cita cultural está la Asociación de Cultura Japonesa Matsuri, una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 13 años trabajando en Barcelona para acercar la cultura japonesa a la ciudadanía. Desde su primera edición en 2013, el festival ha experimentado un crecimiento constante hasta superar los 40.000 asistentes en 2024.

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Desde la organización destacan el carácter comunitario e intercultural del proyecto, impulsado por más de 130 voluntarios de hasta 20 nacionalidades distintas. En 2019, esta labor fue reconocida por el Consulado General de Japón en Barcelona con una distinción por su contribución a la difusión cultural.