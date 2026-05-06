Próxima apertura
Levi’s aterriza en Portal de l’Àngel con una nueva tienda insignia en Barcelona
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La céntrica y siempre concurrida calle del Portal de l’Àngel, en Barcelona, tiene un nuevo vecino. Uno de sus codiciados locales está a punto de cambiar de manos con la llegada de una gran firma internacional. Según ha avanzado Idealista, la estadounidense Levi’s ultima la apertura de una tienda insignia en el número 23 de esta vía comercial.
El nuevo establecimiento ocupará el espacio que hasta ahora explotaba Legit, enseña vinculada a Ulanka. El local cuenta con unos 250 metros cuadrados y está delante del edificio de Can Jorba, un inmueble que, tras una profunda remodelación, alberga ya a operadores como TK Maxx y Uniqlo.
Una calle muy cotizada
La operación llega en un momento de gran dinamismo para Portal de l’Àngel. Tras años con muy poca disponibilidad de locales, la calle vive ahora una etapa marcada por la rotación y la entrada de grandes marcas internacionales. El altísimo tráfico peatonal y su capacidad para generar ventas la mantienen como una prioridad para los principales grupos del sector del 'retail', según señala la plataforma inmobiliaria Idealista.
Como es de esperar, este atractivo impacta directamente en el mercado inmobiliario. Y es que recientemente, el ranking europeo de rentas 'prime' elaborado por Colliers situó al Portal de l'Àngel como la calle comercial más cara de España, superando al Paseo de Gràcia y seguida muy de cerca por la calle Preciados en Madrid.
Desde Idealista recuerdan que en Portal de l'Àngel los precios llegan a superar los 3.000 euros por metro cuadrado al año, impulsados por una demanda muy sólida y una oferta escasa.
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