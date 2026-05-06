Atracción del litoral
El Gremi de Restauració celebra el ajuste en los alquileres del Port Olímpic de Barcelona como habían reclamado
La patronal lamenta que los primeros candidatos se tuvieran que apear del proyecto por no poder asumir los precios originales
El Port Olímpic ajusta los precios del Balcón Gastronómico y saca a concurso los 4 últimos restaurantes vacíos
El Port Olímpic pospone el fichaje de sus últimos cuatro restaurantes en busca de "calidad"
El Gremi de Restauració de Barcelona aplaude el ajuste de los precios de los alquileres de los restaurantes del Balcón Gastronómico del Port Olímpic y lamenta que no se haya producido antes, como viene reclamando la patronal en los últimos años. Tal y como avanzó el lunes este diario, la empresa BSM (Barcelona de Servicios Municipales SA), gestora del recinto, ha bajado las tarifas de las terrazas un 70% para asegurar su viabilidad, al considerar que no pueden explotarse todo el año por la climatología. De ese modo, los operadores ven reducido el alquiler mensual en función del tamaño de su espacio exterior.
Dichos ajustes se aplicarán también a los futuros alquileres de los cuatro (de 11) restaurantes que permanecían disponibles y cuya proceso de licitación ha comenzado esta semana, aunque en este caso también se suavizan las tarifas por metro cuadrado de los espacios interiores.
En una nota este miércoles, el gremio señala que desde que la propuesta gastronómica del antiguo Port Olímpic se refundó en 2022, la entidad "no ha dejado de denunciar la desproporción de los alquileres fijados por la empresa municipal", que alcanzaban los 45.000 euros mensuales en el local de más tamaño. Ello condujo ha convocar "hasta cuatro concursos públicos que no sido capaces de adjudicar los once restaurantes (...) no porque el espacio no sea atractivo, sino porque las condiciones económicas eran desaforadas".
El colectivo mantiene que la empresa municipal BSM ha "salido de este callejón sin salida" concediendo la rebaja. Según sus cálculos, los cuatro nuevos inquilinos que aterricen en el Balcón Gastronómico tendrán una "rebaja de 150.000 euros anuales". Estiman que si los locales se hubieran adjudicado en su momento, "el alquiler acumulado desde octubre de 2024 (cuando se retoma la actividad al muelle de Gregal) superaría los 2,6 millones de euros, una cantidad que la hacienda municipal han dejado de ingresar". Por ese motivo, son críticos con la gestión y plantean "si procede, depurar responsabilidades".
Marcha atrás en las terrazas
En cuanto al global de las terrazas, el importe se reduce un 70%, mientras que antes cotizaba igual el m2 interior que exterior. Ahora se ha reconocido el impacto de las condiciones meteorológicas en la usabilidad de estas terrazas, como pedía la patronal, destacan.
En su nota, el gremio "celebra que la revisión de los precios también beneficie los restaurantes que ya operan al Port Olímpic", al considerarlos "los verdaderos protagonistas del éxito de esta nueva etapa". Pero enfatizan que "se trata de una alteración sustancial de las condiciones de la licitación que podría ser impugnada por los perjudicados". Tanto por parte de los licitadores de la etapa olímpica que, "habiendo ganado el concurso, se vieron obligados a renunciar al entender que los precios eran abusivos", como por "las muchas empresas que se interesaron por la transformación del Port y al ver las condiciones económicas optaron por mantenerse al margen".
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