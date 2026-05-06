Denuncian a dos mujeres por simular robos violentos en Castelldefels para cobrar de las aseguradoras

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a dos mujeres como supuestas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa, por haber denunciado que habían sido víctimas de asaltos violentos en Castelldefels (Baix Llobregat). El primero de los casos se inició a raíz de la denuncia de una mujer que manifestaba haber sufrido un robo violento de su bolso el pasado 29 de marzo en la localidad de Castelldefels. Posteriormente, la mujer reclamó a su compañía aseguradora que cubriera los objetos robados, con un valor aproximado de 800 euros.

En un comunicado, la policía catalana señala que las gestiones de investigación permitieron determinar que los hechos "no habían sucedido tal como la mujer había relatado". Los agentes comprobaron que, en realidad, "la denunciante había sufrido un hurto al descuido en el interior de un restaurante y que no había habido ningún tipo de violencia". Por este motivo, fue denunciada por un delito de estafa.

En el segundo caso, otra mujer denunció haber sido víctima de un robo violento perpetrado por un joven que circulaba en patinete, también en el municipio de Castelldefels. En este caso, además, la denunciante "aportó un informe médico de lesiones para dar verosimilitud a su relato". No obstante, la investigación policial dio como resultado que los hechos reales consistían en un hurto en el interior de un establecimiento. Por este motivo, la mujer también quedó denunciada por los delitos de simulación de delito y estafa.

"Cabe recordar que la simulación de delitos para intentar cobrar de las aseguradoras tiene consecuencias penales y que las unidades de investigación trabajan para detectar estas prácticas, que generan un derroche de recursos públicos", añade el texto de los Mossos.