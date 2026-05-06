La única pista de hielo fija de Barcelona abre hoy: precios, horarios y ubicación

Barcelona vuelve a tener pista de hielo. El FC Barcelona ha reabierto este miércoles, 6 de mayo, su instalación, ahora en una ubicación provisional en la zona universitaria. El regreso llega tras el cierre del histórico Palau de Gel por las obras del Camp Nou y la desaparición tras la pandemia del mítico Skating Club del Eixample.

Con esta apertura, la capital catalana recupera una oferta de ocio sobre hielo que había desaparecido por completo. Ahora, la nueva pista del Barça es la única instalación fija operativa de este tipo en toda Barcelona.

Nueva pista de hielo del FC Barcelona / FCB

Nueva ubicación junto a la Diagonal

La pista se ha trasladado a unos 20 minutos a pie del Camp Nou, en terrenos cedidos por la Universitat de Barcelona dentro de su campus de la Diagonal. Es una instalación provisional pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça, según ha informado la propia UB.

Ubicada en la calle Carles Ferrer i Salat, 7, cuenta con dimensiones olímpicas (30 x 60 metros) y capacidad para 750 patinadores diarios y 330 espectadores. Además del uso deportivo, estará abierta al público en distintas franjas horarias.

Desde la universidad explican que la cesión del espacio en una zona sin actividad previa tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta seis.

Ubicación de la nueva pista de hielo del Barça

Regreso del hockey hielo y el patinaje artístico

La reapertura permite el regreso a casa de las secciones de hockey hielo y patinaje artístico del Barça, que durante las obras habían tenido que trasladarse fuera. También acogerá la escuela de patinaje, orientada a formar nuevos practicantes.

El modelo de uso combina deporte federado, sesiones públicas y explotación comercial, con actividad prácticamente durante todo el año. Además, se prevé que se puedan celebrar eventos, campus y que se pueda alquilar para empresas o particulares.

Nueva pista de hielo del FC Barcelona / FCB

Horarios y precios

El público podrá acceder a la pista con entradas que van desde los 15 euros la más básica, que incluye el alquiler de patines. Las sesiones que ofrece son las siguientes:

Mañanas (laborables): 9:30-11:30 y 12:00-14:00

9:30-11:30 y 12:00-14:00 Fines de semana: 10:00-12:00 y 12:30-14:00

10:00-12:00 y 12:30-14:00 Mediodía (lunes, miércoles y viernes): 14:30-16:00

14:30-16:00 Tardes: viernes y fines de semana con varias sesiones hasta las 20:00

Las entradas pueden adquirirse online o en taquilla. Los socios del Barça disponen de descuento al introducir su número en el proceso de compra. Cada entrada permite usar la pista durante todo el tiempo que dure la sesión elegida.

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La instalación no dispone de aparcamiento propio, por lo que se recomienda acceder a pie o en transporte público. Las opciones más cómodas son el bus, el metro y el tram.