La Generalitat y Barcelona prevén construir cuatro residencias nuevas y destinar 17,5 millones para reformar escuelas

La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona negocian incrementar las plazas residenciales para mayores en la capital, edificando cuatro geriátricos en la capital en los próximos años. Ambas instituciones lo han abordado en la comisión mixta que congrega al Govern del president Salvador Illa y al ejecutivo municipal del alcalde Jaume Collboni, que se ha reunido esta mañana en el Palau de la Generalitat. A raíz de la cumbre bilateral de esta mañana se sondea también destinar 17,5 millones de euros a reformas en centros educativos en un margen de cuatro años y poner las bases para desencallar la construcción de los edificios que ansían cuatro colegios instalados en barracones desde hace varios cursos. Se trata de las escuelas Entença, Gaia, el instituto escuela Xirinacs y 30 Passos.

Las medidas definitivas quedan a expensas de unos grupos de trabajo. Ambas administraciones han enfatizado que destinarán 415 millones de euros para acelerar y ampliar el plan de rehabilitaciones de bloques afectados por aluminosis y otras patologías estructurales en el barrio del Besòs i el Maresme. Iniciado en el 2020, solo se ha concluido la reforma de 24 pisos, "claramente insuficiente", ha evaluado Collboni.

Se calcula que necesiten rehabilitarse unas 4.000 viviendas de la zona, repartidas en 200 fincas, con necesidades urgentes de reforma para prevenir el riesgo de daños en los edificios y sus habitantes. El alcalde ha manifestado que el coste de las obras en escaleras y pisos que se sufragará con dinero público será "muy mayoritario, del 80%, el 90% o hasta el 100%", dependiendo de las reparaciones y la renta de cada hogar. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha expresado que se trata de saldar una "deuda histórica" con la franja del Besòs, que soporta "unos niveles de vulnerabilidad impropios de Barcelona y de Catalunya", ha admitido Collboni.

Centros geriátricos

En cuanto a las nuevas residencias, se planifica erigirlas en los barrios de Sant Andreu (en el paseo de Torras i Bages, 135, donde los antiguos cuarteles), la Nova Esquerra de l’Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) y en el entorno de Glòries (confluencia de la Diagonal con las calles Clot y Badajoz). Queda por concretar cuántas camas dispondrán los nuevos geriátricos y cuándo entrarán en servicio.

En todo caso, la Generalitat y el ayuntamiento han admitido en el encuentro que la oferta pública actual en la ciudad es insuficiente frente a una demanda en continuo crecimiento y crearán un grupo de trabajo para estudiar las necesidades existentes de plazas en Barcelona. También analizará cuántos pisos acondicionados para auxiliar a ancianos se requieren en los 10 distritos.

Escuelas en barracones

Por lo que se refiere a la educación, la Generalitat cuenta con aportar 10,5 millones de euros y el ayuntamiento añadiría siete millones para obras de remodelación y ampliación de centros. La inversión debe materializarse en un margen de cuatro años en un número indeterminado de equipamientos.

Asimismo, ambas administraciones trabajan para sellar un convenio por el que el Govern desembolsará 33,2 millones de euros y el consistorio aportará 7,8 millones adicionales para la construcción de los edificios a los que se trasladarán las escuelas Entença y Gaia y el instituto escuela Xirinacs, en el Eixample. El ayuntamiento anticipará el pago de los 41 millones en que se tasan los tres inmuebles entre 2027 y 2029. La Generalitat tendrá que devolver su parte entre 2030 y 2032.

Además, los ejecutivos de Illa y Collboni han coincidido en que debe agilizarse la construcción de la escuela 30 Passos, instalada en módulos desde 2016 en la Sagrera. Tras años de espera, se dispone de un proyecto constructivo y se confía en que se apruebe en unos tres meses.

Listas de espera

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona quiere aumentar su contribución a los cursos de catalán que la Generalitat imparte en la capital para tratar de reducir la lista de espera de acceso a las clases, que acumula unos 2.300 alumnos pendientes de que se les asigne aula cada trimestre. El consistorio prevé añadir 1,1 millones de euros a su aportación al Centre de Normalització Lingüística, para incrementarla de 1,94 millones a 3,09 millones de euros. De ese modo, se esperan ganar 5.000 nuevas plazas por año.

En la carpeta de servicios sociales, el ayuntamiento se ofrece a incrementar el personal y los recursos para disminuir el retraso en la redacción de los Programas Individuales de Atención (PIA), el documento esencial para determinar el grado de dependencia de una persona que padece discapacidad y acceder a los auxilios de la ley. El refuerzo debe materializarse antes de que finalice 2027. A su vez, la Generalitat y el ayuntamiento han consensuado compartir las bases de datos y los procedimientos de sus respectivos servicios sociales para aligerar trámites.

Vivienda y seguridad

Ambas instituciones constituirán una empresa pública, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, dedicada a desencallar la rehabilitación en el Besòs i el Maresme. La sociedad anónima que debe pasar a gobernar el plan forma parte de un acuerdo con los Comuns y debe alumbrarse antes de que acabe 2026. La Generalitat le transferirá 15 millones de euros anuales durante una década, aunque este primer año queda condicionado a la aprobación pendiente de los presupuestos. El ayuntamiento la dotará de 265 millones a lo largo del proyecto. La participación del Govern ha de permitir que se liberen fondos municipales para financiar los proyectos de rehabilitación de domicilios de Trinitat Vella y La Pau.

En la comisión mixta se ha tratado también el nuevo convenio marco de colaboración en seguridad pública entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, ya conocido. El protocolo, que sustituye a uno de 2005, promueve la coordinación entre los cuerpos policiales por lo que se refiere al acceso a sistemas de información, bases de datos y sistemas de videovigilancia, recepción de denuncias, tramitación de diligencias, investigación de delitos en seguridad ciudadana y vial y atención a las víctimas de violencia de género y doméstica.