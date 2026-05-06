Barcelona cederá gratuitamente el Estadi Olímpic de Montjuïc para el acto del Papa

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles por la tarde ceder gratuitamente el Estadi Olímpic de Montjuïc a la organización del viaje del Papa León XIV a España para que acoja un evento multitudinario el próximo 9 de junio. Además, el consistorio se compromete a cubrir los gastos que este uso genere, por ejemplo en seguridad, limpieza o mantenimiento. Como avanzó EL PERIÓDICO y ha oficializado el Vaticano, este equipamiento municipal es el lugar elegido para un acto singular con música y ambiente juvenil encargado a la productora de festivales barcelonesa The Project.

La decisión se ha aprobado poco después de las 16h en el consejo de administración de BSM, la empresa municipal que gestiona la Anella Olímpica. En una sesión con un único punto en el orden del día, 15 representantes de los partidos del plenario han votado un "informe-propuesta" del gobierno de Jaume Collboni para la "bonificación del 100% del precio de cesión". Se ha aprobado por mayoría simple, con el apoyo de PSC, Junts y PP, que contaban con diez concejales en la reunión. Los tres de BComú y los dos de ERC han votado en contra.

"Máximo interés general"

El documento refrendado, al que ha tenido acceso este diario, argumenta que el acto previsto "tiene un carácter extraordinario, no persigue ninguna finalidad lucrativa y se inscribe en un acontecimiento de Estado con una clara dimensión institucional". Considera "una causa plenamente justificada" para aplicar exenciones el "interés público general" del acto, que la Iglesia ha definido en la agenda pontifícea como una "vigilia de oración" a las 20 horas.

"Más allá de su naturaleza religiosa, la Visita del Santo Padre constituye un evento de máximo interés público y general, dada su trascendencia institucional, proyección internacional e impacto social, cultural y simbólico para la ciudad de Barcelona y para el conjunto de Catalunya", señala el informe, firmado por el gerente del Área de Promoción Económica, Turismo, Relaciones Internacionales y Deportes, Xavier Patón.

Según un listado annexo a la convocatoria de la sesión, durante la temporada 2025-2026 el consistorio cedió gratuitamente el estadio, el Palau Sant Jordi o la explanada olímpica en 12 ocasiones. Ocho eran citas promovidas por el consistorio, mientras que las otras cuatro tenían carácter solidario: el partido Catalunya-Palestina de noviembre pasado, un concierto pro Palestina este enero y dos galas navideñas de la fundación Soñar Despierto.

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Este jueves, en comisión de gobierno, el ejecutivo municipal aprobará un convenio Ayuntamiento-Arzobispado de Barcelona que vehiculará el resto de acuerdos vinculados a la estancia papal en la ciudad.