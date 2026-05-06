Alud de peticiones para influir en la ley del taxi: 121 comparecencias pueden retrasarla hasta 2027

Hasta 121 solicitudes de comparecencia auguran una tramitación lenta y compleja de la futura ley del taxi. La cámara catalana ha constituido este miércoles la Ponencia de la proposición de ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas. Los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP integran la ponencia, que han aceptado todas las solicitudes de comparecencia, excepto las presentadas por Vox.

A partir de este momento, se inicia técnicamente el reloj para alcanzar una norma que busca poner orden en la convivencia entre el sector del taxi y las VTC. Pero las previsiones de un trámite para nada ágil aportan un baño de realidad. Las 121 comparecencias son un reflejo de la falta de acuerdo en el sector. Incluso dentro del taxi existen grandes divergencias entre el sindicato mayoritario, Elite Taxi, que defiende el actual texto, y el resto de representantes. La norma establece para todo el sector un aumento del control y de las sanciones por incumplir el reglamento del servicio, así como la obligatoriedad de los conductores de acreditar el nivel B1 de catalán.

Todas las partes

Para evitar el bloqueo, la Comisión, que ha designado como relator al parlamentario socialista José Ignacio Aparicio, ha decido agrupar las 121 peticiones en seis sesiones, de forma que en cada una de ellas se incluye a unos 20 comparecientes.

La voluntad es "escuchar a todas las partes", señalan fuentes parlamentarias. La masiva afluencia de expertos, sindicatos, plataformas digitales, patronales, operadores y conductores genera un volumen de información y alegaciones técnicas que la ponencia puede tardar meses en procesar. Con el calendario actual y la densidad del debate técnico pendiente, el horizonte de ver la ley publicada en el DOGC antes de que termine 2026 parece ser, hoy por hoy, una meta difícil de alcanzar.

Presencial o por escrito

"Pedimos que las comparecencias presenciales las realicen los principales actores que han participado en la configuración de la ley, que son unos 15, mientras que el resto aporten su postura por escrito", ha reclamado el representante de Élite Taxi, Tito Álvarez. "El calendario es vital, si las comparecencias se alargan hasta finales de año se generará mayor tensión y conflicto en la calle, todo lo contrario de lo que persigue la ley", ha añadido.