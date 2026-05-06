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El 30% de la demanda de taxis y VTC se concentra en horario nocturno en España, según Bolt

La máxima presión sobre la oferta se sitúa a las 20:00 horas, y el horario nocturno concentra el 30%, lo que la plataforma lo atribuye a la fuerte economía de ocio nocturno

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Conductor de VTC cubriendo un servicio de noche.

Conductor de VTC cubriendo un servicio de noche. / PI STUDIO

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
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El momento de mayor demanda de taxis y VTC se da en España a las 20:00 h de la tarde, y en horario nocturno se concentra un 30% de todo el servicio. Así lo indica una encuesta de Bolt, la plataforma digital que pone en contacto a los usuarios con conductores privados.

El informe lo compara con otros países como Malta y Portugal, que registran su pico a las 17:00h y a las 16:00h, respectivamente, lo que muestra grandes diferencias, que Bolt atribuye a que España es una de las principales economías del ocio nocturno en Europa.

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La plataforma lo relaciona con la importancia del sector turístico, e indica que la actividad no se concentra únicamente en el fin de semana: el 23% de los viajes semanales tiene lugar entre domingo y jueves a partir de las 20:00h, frente al 17% de viernes y sábado.

"El nivel de actividad depende, en gran medida, de la capacidad de desplazamiento durante la tarde y la noche, donde la movilidad compartida juega un papel clave", según Bolt. No obstante, en el caso de los patinetes y bicicletas eléctricas, el pico de la demanda se alcanza a las 17:00h, tres horas antes que los servicios de vehículo bajo demanda, mientras que el mediodía concentra el 34% de los trayectos.

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Falta de servicios

Precisamente, con la encuesta Bolt quiere referirse al problema de la falta de servicio de taxis y vtc en las franjas nocturnas. "Es imprescindible adecuar la oferta de movilidad bajo demanda (en taxis y VTCs) a las necesidades de los usuarios, no sólo en las grandes ciudades sino en las de tamaño mediano”, explica Daniel Georges, director de Bolt en España.

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