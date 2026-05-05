Aperturas en festivos
Vuelven los domingos de tiendas abiertas en Barcelona: qué cambia en el calendario comercial y en qué zonas se aplicará
La ciudad recupera la apertura dominical en sus principales zonas turísticas durante los próximos meses
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Quedan pocos días para que Barcelona vuelva a inaugurar sus domingos comerciales y el centro de la ciudad entre, otra vez, en una de sus temporadas más intensas en cuanto a visitantes. Será el 17 de mayo cuando volverán a abrir las tiendas y centros comerciales en domingos y festivos dentro de las zonas de mayor afluencia turística.
Desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, los domingos vuelven a ser días de persiana subida en las zonas más céntricas y concurridas de 12:00 a 20:00 h, mientras el resto de la ciudad mantiene su horario habitual.
No obstante, el debate sobre las zonas donde se permiten estas aperturas continúa vivo. Por un lado, entidades como Barcelona Oberta defienden que ampliar la apertura a otras zonas ayudaría a aprovechar mejor el tirón turístico de Barcelona, cada vez más consolidada como destino de compras de fin de semana. En el otro, Barcelona Comerç y buena parte del comercio de proximidad insisten en que el actual calendario ya es suficiente y que abrir más domingos tensiona a los pequeños negocios y al personal.
En medio, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado de momento por no forzar ningún nuevo acuerdo. La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha defendido que la continuidad del calendario y las zonas actuales responde precisamente a la falta de consenso y a la necesidad de estabilidad en el sector. Cualquier cambio relevante se aplaza ya al próximo mandato municipal, a partir de 2027, cuando se abrirá de nuevo la negociación del modelo comercial de la ciudad.
El resultado es que Barcelona está a punto de inaugurar otros cuatro meses de actividad comercial reforzada los domingos y festivos en sus zonas más turísticas, con especial intensidad en distritos como Ciutat Vella, donde la cantidad de visitantes en zonas como los alrededores de La Rambla, el Gòtic o la Barceloneta aumenta considerablemente en esta época.