Vuelven los domingos de tiendas abiertas en Barcelona: qué cambia en el calendario comercial y en qué zonas se aplicará

Quedan pocos días para que Barcelona vuelva a inaugurar sus domingos comerciales y el centro de la ciudad entre, otra vez, en una de sus temporadas más intensas en cuanto a visitantes. Será el 17 de mayo cuando volverán a abrir las tiendas y centros comerciales en domingos y festivos dentro de las zonas de mayor afluencia turística.

Desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, los domingos vuelven a ser días de persiana subida en las zonas más céntricas y concurridas de 12:00 a 20:00 h, mientras el resto de la ciudad mantiene su horario habitual.

Mapa de la delimitación de la nueva zona turística por apertura comercia / Ajuntament de Barcelona

No obstante, el debate sobre las zonas donde se permiten estas aperturas continúa vivo. Por un lado, entidades como Barcelona Oberta defienden que ampliar la apertura a otras zonas ayudaría a aprovechar mejor el tirón turístico de Barcelona, cada vez más consolidada como destino de compras de fin de semana. En el otro, Barcelona Comerç y buena parte del comercio de proximidad insisten en que el actual calendario ya es suficiente y que abrir más domingos tensiona a los pequeños negocios y al personal.

En medio, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado de momento por no forzar ningún nuevo acuerdo. La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha defendido que la continuidad del calendario y las zonas actuales responde precisamente a la falta de consenso y a la necesidad de estabilidad en el sector. Cualquier cambio relevante se aplaza ya al próximo mandato municipal, a partir de 2027, cuando se abrirá de nuevo la negociación del modelo comercial de la ciudad.

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El resultado es que Barcelona está a punto de inaugurar otros cuatro meses de actividad comercial reforzada los domingos y festivos en sus zonas más turísticas, con especial intensidad en distritos como Ciutat Vella, donde la cantidad de visitantes en zonas como los alrededores de La Rambla, el Gòtic o la Barceloneta aumenta considerablemente en esta época.