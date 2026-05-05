La víctima del crimen de Esplugues, una mujer "risueña" que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona

La víctima del brutal apuñalamiento del pasado sábado en Esplugues de Llobregat salía de su casa, en el barrio de Finestrelles, para dirigirse al restaurante en el que trabajaba cuando el agresor acabó con su vida, a pocos metros de la parada de autobús que iba a tomar. Apenas era el tercer día en que se desplazaba hasta el establecimiento, situado en la ciudad de Barcelona y del que era socia desde hacía poco tiempo junto a otras personas que como ella también eran de origen chino.

La fallecida, que hubiese cumplido los 42 años en unos meses, había emigrado desde China hace apenas un año y no había vivido en otro país. "Llevaba aquí justo un año y estaba aprendiendo castellano", recordaban sus allegados tras el minuto de silencio que tuvo lugar este lunes frente al Ayuntamiento de Esplugues. Sus socios del restaurante la habían animado a venir a Barcelona para trabajar con ellos. Y explican que la elección de vivir en Finestrelles la había tomado basándose en que esta se considera una zona segura.

La mujer, de 42 años, hacía apenas unos días que trabajaba en el restaurante y estaba aprendiendo castellano

José Luis Pardo, vecino del barrio que intentó socorrer a la víctima y también fue agredido por el asesino, reconoce que lleva días sin dormir: "La sensación de no haber podido salvar su vida es terrible, te deja emocionalmente muy tocado". Admite que no la conocía personalmente ―"es difícil en un barrio como este, sin comercios ni restauración, si no vives en el mismo bloque", puntualiza―, pero conoce a los allegados de la víctima, y les ha acompañado en todo momento desde el día del crimen. Explica que la recuerdan como una persona "muy agradable y risueña". "En todas las fotos suyas que enseñan se la ve siempre sonriendo", declara.

La víctima no tenía lazos familiares directos en Catalunya, solo una prima lejana

"Los amigos no entienden por qué una persona mata a otra sin motivación aparente, no paran de preguntarse por qué ha pasado", relata Pardo, que encuentra "incomprensible" que en un país que "se dice seguro" puedan ocurrir hechos semejantes.

Fuentes cercanas a la investigación, que aún sigue bajo secreto de sumario, aseguran que la víctima no portaba identificación alguna encima cuando fue asesinada y apuntan que el agresor pudo elegir a la mujer al azar.

Concentración de allegados de la víctima asesinada el sábado en Esplugues rinden homenaje en la calle Joan Miró, donde se produjo el fatal incidente. / Jordi Cotrina / EPC

Trámites complejos

Fuentes del Ayuntamiento de Esplugues explican que, en coordinación con una prima de la víctima, se está llevando a cabo un "seguimiento constante para ofrecer atención psicológica" a sus conocidos, así como "acompañamiento" para realizar los trámites pertinentes, ya sea la repatriación del cadáver o bien el viaje a España de familiares.

Más allá de su prima y de una íntima amiga que vive en una población del Vallès, la víctima no disponía de lazos familiares directos en el país: "Los padres son mayores, el padre no puede venir, está en China, y necesitan realizar trámites para que viaje a España", advertían los amigos de la fallecida.

La prima ha pedido ver el cuerpo de la víctima. Se trata, explica Pardo, de "lo que en España se consideraría una prima tercera, pero que en China tiene mucha más importancia que aquí". Pero aquí el hecho de que no sea una familiar directa hace más difíciles y lentos unos trámites ya complejos por la barrera idiomática. "Piden que todo esto se haga lo más fácil posible, se sienten hundidos e impotentes".

Este miércoles está previsto que los amigos de la víctima se reúnan con técnicos municipales para proseguir los trámites y para decidir si aceptan la oferta de ayuda psicológica que el ayuntamiento les ha brindado. Asimismo, el consistorio ha convocado para este miércoles una reunión con la asociación de vecinos del barrio de Finestrelles. Los vecinos de la zona, que siguen consternados por el brutal asesinato, reclaman más patrullas de la policía recorriendo sus poco transitadas calles.