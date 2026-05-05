Monbus renueva como transporte oficial del Barça hasta 2027

Monbus y el FC Barcelona han renovado el acuerdo de colaboración entre ambos, que mantiene a la compañía como el operador oficial del transporte del club hasta 2027, año en el que se cumplirá una década desde que firmaron la alianza por primera vez, informa la empresa este martes en un comunicado.

"Esta renovación no sólo subraya la confianza del club es los estándares técnicos de Monbus, sino que consolida la firma como el referente indiscutible en soluciones de movilidad para el deporte de elite", han declarado desde la compañía de transporte de pasajeros por carretera.

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Asimismo, la compañía gallega detalla que el acuerdo reafirma su compromiso con el deporte catalán, también a través del patrocinio de otros clubes como el Monbus Club Bàsquet Igualada y el Bàsquet Manresa, y fuera de Catalunya, con el Monbus Obradoiro.