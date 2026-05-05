Dulce victoria
El 'Drácula' y el 'Berry Bliss' se coronan como los mejores croissants de Barcelona en el Croiss&Fest 2026
El festival del croissant celebrado el pasado fin de semana en el Poble Espanyol deja dos ganadores muy distintos
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El croissant “Drácula”, de El Secret de Ciscu, y el “Berry Bliss”, de la pastelería japonesa de Takashi Ochiai, se han coronado como los mejores cruasanes de Barcelona en la edición 2026 del Croiss&Fest. Dos propuestas muy distintas que han conquistado al jurado y al público.
El “Berry Bliss” ha sido el favorito del jurado profesional, mientras que el público general se ha decantado por el original “Drácula”, una de las creaciones más originales del festival.
El Berry Bliss, elaborado por la popular pastelería japonesa Takashi Ochiai, fundada en 1983, parte de una base clásica de croissant pero se rellena con una crema suave de mascarpone, compota de fresa y un toque de menta. El acabado lo pone un streusel de fresa que aporta textura crujiente y un aroma muy marcado.
Por su parte, el croissant Drácula de El Secret de Ciscu apuesta por una combinación más atrevida: una cobertura de cola, un relleno cremoso de vainilla y un jarabe natural de fresa ácida que le da un contraste muy particular.
El festival del cruasán
El escenario de todo esto ha sido el Poble Espanyol, que ha acogido del 1 al 3 de mayo de 2026 el Croiss&Fest, un festival gastronómico dedicado por completo al croissant en todas sus versiones posibles: dulces, saladas y mezclas poco habituales.
Uno de los grandes atractivos del evento ha sido precisamente la elección del “Mejor Croissant de Barcelona”. Los asistentes han podido probar distintas elaboraciones y votar sus favoritas directamente en el recinto.
La cita ha reunido a pastelerías y obradores de la ciudad que trabajan el croissant como base creativa, con propuestas que iban desde lo más clásico hasta combinaciones distintas. Entre ellas, el croissant de tiramisú de Bubó Barcelona, el de pistacho de Brunells o versiones más rompedoras como el de chocolate con torreznos de La Cantonada.
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