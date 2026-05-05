L'Hospitalet inicia la rehabilitación de las casitas bajas del pasaje de Pons para destinarlas a viviendas sociales

Esta semana han comenzado las obras de rehabilitación de las casitas del pasaje de Pons, en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). El objetivo es la construcción de cinco viviendas dotacionales a partir de la rehabilitación y revalorización de un conjunto de viviendas existentes, manteniendo su tipología, volumetría y los elementos patrimoniales protegidos.

Se trata de unas construcciones con fecha de 1925 y que están catalogadas como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Estas son uno de los últimos ‘pasillos’ que quedan todavía en la ciudad, un tipo de construcción generalmente de poca calidad arquitectónica que proliferó en las primeras décadas del siglo pasado y que se caracterizaba por su estrechez y estar destinada a familias obreras. Así, a pesar de la precariedad de este modelo habitacional, la ficha patrimonial de la Diputación de Barcelona destaca cómo las casitas conservadas del pasaje Pons fueron “tratadas con pequeños detalles de acabado arquitectónico ornamental”.

La actuación pretende ahora mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la agrupación de viviendas actualmente muy reducidas, con el fin de incrementar su superficie y dotarlas de los servicios necesarios, "respetando al mismo tiempo la singularidad ornamental de las fachadas y la integración con el entorno urbano consolidado". Las obras, financiadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuentan con una inversión de 1.249.372,19 euros y tienen una duración prevista de 12 meses.

Una vez que las viviendas estén rehabilitadas, pasarán a disposición del Servicio Municipal de Vivienda de L’Hospitalet para su gestión como vivienda social. Hace casi una década que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat se propuso adquirir y rehabilitar las casitas del pasaje Pons justamente para reconvertirlas en vivienda social. La primera parte se completó, pero los trabajos de reforma del inmueble y el propio pasaje han estado años en un cajón pendientes de materializarse. El AMB, con el apoyo del consistorio, ha redactado el proyecto de reforma y es la administración que ahora ejecuta las obras.

Las casitas bajas del pasaje de Pons

Las viviendas, desarrolladas en planta baja y organizadas a lo largo de pasajes interiores, presentan un programa funcional muy reducido y básico, con carencias de espacio, servicios y calidad de habitabilidad. El estado previo se caracteriza por la precariedad constructiva, la limitada superficie de las unidades y una ventilación e iluminación condicionadas por su disposición en pasillo y el uso de patios interiores compartidos.

Son varias las voces que en los últimos años han reclamado a los distintos gobiernos locales que apretaran el acelerador para recuperar las casitas. Un espacio que también ha adquirido un especial valor simbólico al tratarse de inmuebles de planta baja, es decir, sin alturas, ubicados en uno de los barrios con mayor densidad poblacional de Europa.

Las casitas están también catalogadas en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico (PEPPA) de L’Hospitalet. Se construyeron como respuesta al exceso de demanda de vivienda económica para alojar al gran volumen de personas migrantes que llegaba a L’Hospitalet para trabajar en la Exposición Internacional de Barcelona. En un comunicado, el mismo ayuntamiento explica que decidió comprar estas casitas como respuesta a las quejas vecinales por el uso inapropiado que se hacía de ellas y por su carácter patrimonial.

Proyecto de rehabilitación

La propuesta plantea la transformación del conjunto existente en un sistema de casas patio, con el objetivo de esponjar la densidad edificada y "mejorar las condiciones ambientales dentro de un entorno urbano compacto". Con este proyecto, se preserva la imagen y los valores tipológicos de las casas de 'pasillo', pero corrigiendo sus carencias de habitabilidad, ventilación e iluminación. La estrategia principal consiste en agrupar las viviendas existentes para generar cinco unidades de mayor superficie, con una tipología pasante que elimina los patios interiores compartidos y abre nuevos espacios exteriores vinculados a cada una de las viviendas, garantizando una correcta ventilación natural y el soleamiento.

"A escala constructiva, se propone un nuevo núcleo estructural que reorganiza el espacio, permite flexibilidad de uso y optimiza la distribución, concentrando servicios y liberando fachadas para las estancias principales. La intervención mantiene el volumen existente, pero adapta la organización interior a la normativa vigente", apunta el consistorio.

Finalmente, el diseño apuesta por estrategias pasivas de confort climático siguiendo los criterios del protocolo de sostenibilidad del AMB, como la mejora del aislamiento, la ventilación natural y la incorporación de patios vegetados y permeables, configurando viviendas más sostenibles, flexibles y adaptadas a diversas formas de convivencia.