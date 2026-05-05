Intervenidos 216 batidos contra la disfunción eréctil en supermercados de L'Hospitalet y Barcelona

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por la presunta venta de 216 batidos para tratar la disfunción eréctil sin ningún tipo de prescripción médica en cuatro supermercados de L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, así como cuatro kilos de concha negra y varios envases de pastillas adelgazantes, informa el cuerpo en un comunicado este martes. La investigación se inició al haberse localizado una cadena de supermercados de productos procedentes de Sudamérica que comercializaba artículos prohibidos y potencialmente peligrosos para la salud.

Las primeras investigaciones dieron como resultado la localización en redes sociales de anuncios de batidos cuya venta está prohibida por contener sildenafilo y tadalafilo, principios activos que están en medicamentos para tratar la disfunción eréctil y que no pueden ser consumidos sin control por su grave riesgo para la salud. Durante el análisis de la actividad comercial de la empresa, los agentes también detectaron la oferta de otros productos como concha negra y cangrejo rojo, procedentes de manglares de Ecuador, zonas donde su captura está prohibida debido a los altos niveles de metales pesados derivados de la contaminación.

Ante estos indicios, se coordinó una actuación conjunta para la realización de inspecciones simultáneas a finales de febrero en los distintos establecimientos de la cadena, donde también detectaron la comercialización de bebidas alcohólicas sin las correspondientes precintas fiscales.

Finalmente, además de los dos detenidos —el administrador de la empresa y su hija— quedaron investigadas otras cuatro personas por un presunto delito contra la salud pública.