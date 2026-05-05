Cornellà reafirma su compromiso con la convivencia tras los cánticos racistas del España-Egipto

El pleno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha aprobado este lunes una declaración institucional que reafirma el diálogo, el respeto y la convivencia en la ciudad tras los cánticos racistas en el partido amistoso entre España y Egipto el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium, ubicado en el municipio. "Ante la división, se necesita más diálogo; ante el odio, más convivencia; ante la exclusión, más igualdad; ante el miedo; más democracia", ha expresado en un comunicado el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC).

La moción, que ha sido presentada por Balmón y se ha aprobado con los votos favorables del PSC, Cornellà En Comú Podem y ERC-EUiA y con los contrarios de PP y Vox, es un "acto de justicia y reconocimiento a la ciudadanía de Cornellà, una ciudad integradora y con fuertes raíces comunitarias basadas en el diálogo, la convivencia y la resiliencia".

Asimismo, el consistorio también ha lamentado el tratamiento informativo que, en determinados casos, "vinculó de manera genérica el nombre de la ciudad a los hechos ocurridos".

"Defendemos una democracia que no distingue entre personas por su origen, sino que garantiza dignidad, justicia y oportunidades para todo el mundo. El texto rechaza que se usen las dificultades de muchas familias ante la incertidumbre económica o la frustración social para señalar al diferente o al más vulnerable como culpable", ha zanjado.