Polémica internacional
Cornellà reafirma su compromiso con la convivencia tras los cánticos racistas del España-Egipto
La FIFA abre expediente a España por los insultos racistas contra Egipto en Cornellà
El pleno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha aprobado este lunes una declaración institucional que reafirma el diálogo, el respeto y la convivencia en la ciudad tras los cánticos racistas en el partido amistoso entre España y Egipto el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium, ubicado en el municipio. "Ante la división, se necesita más diálogo; ante el odio, más convivencia; ante la exclusión, más igualdad; ante el miedo; más democracia", ha expresado en un comunicado el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC).
La moción, que ha sido presentada por Balmón y se ha aprobado con los votos favorables del PSC, Cornellà En Comú Podem y ERC-EUiA y con los contrarios de PP y Vox, es un "acto de justicia y reconocimiento a la ciudadanía de Cornellà, una ciudad integradora y con fuertes raíces comunitarias basadas en el diálogo, la convivencia y la resiliencia".
Asimismo, el consistorio también ha lamentado el tratamiento informativo que, en determinados casos, "vinculó de manera genérica el nombre de la ciudad a los hechos ocurridos".
"Defendemos una democracia que no distingue entre personas por su origen, sino que garantiza dignidad, justicia y oportunidades para todo el mundo. El texto rechaza que se usen las dificultades de muchas familias ante la incertidumbre económica o la frustración social para señalar al diferente o al más vulnerable como culpable", ha zanjado.
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