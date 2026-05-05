Los conductores de bus de L'Hospitalet dan luz verde al acuerdo con Moventis y ponen fin al conflicto laboral

112 votos a favor, 29 en contra y uno en blanco. Con estos resultados avaló este lunes 4 de mayo la asamblea de trabajadores de Moventis en L'Hospitalet del Llobregat y otros municipios del Baix el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos CCOO y UGT y la empresa para restablecer las condiciones laborales y poner fin a un conflicto laboral que se arrastra desde hace más de un año y medio. Sindicatos y operador tendrán que perfilar en las próximas semanas un redactado acordado para proceder a su firma en el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) y dar garantías tanto para la empresa como para la plantilla.

Eduardo Migallón, presidente del comité de empresa de Marfina Bus —empresa del grupo Moventis que gestiona las líneas hospitalenses—, se muestra "satisfecho" por el acuerdo alcanzado tras tantos meses de lucha y celebra que el conflicto laboral llegue a su fin. Explica que, tras la sentencia favorable que los conductores recibieron en febrero, lograron mantener negociaciones que, aún lentas, han dado como resultado un acuerdo entre ambas partes. "Entendemos que se está aplicando la sentencia casi al 100% para los trabajadores que estábamos en Rosanbus", dice Migallón, quien remarca que, pese a haber tenido que hacer alguna concesión, entre otras cuestiones, se recuperan el periodo de vacaciones, la jornada de lunes a viernes o los pluses por trabajar en fin de semana.

Los conductores de bus sumaron una primera victoria después de que un juez estimara parcialmente su demanda contra la empresa. El fallo, que no era firme, consideró "injustificado" el cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los conductores y otros empleados aplicado por Moventis y remarcó que deben reponerse las condiciones previas al 7 de enero de 2025, cuando la compañía aplicó el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para reestructurar jornadas y vacaciones de forma unilateral. Una decisión contra la que Moventis presentó recurso, tal y como señalaron fuentes de la compañía.

El preacuerdo señala, por ejemplo, que los conductores a tiempo completo con antigüedad anterior a la aplicación del artículo 41 tendrán jornada ordinaria de lunes a viernes, pero con obligación de trabajar sábados y domingos por cuadrante, cobrando el plus de descanso semanal. Las vacaciones también serán en periodo veraniego, a excepción de 30 plazas para voluntarios que quieran hacerlas en invierno. Migallón (CCOO) señala que ha sido un proceso "largo" y que los acuerdos de ahora son el fruto de tantos meses de lucha sindical y de haber llevado la modificación de las condiciones a los tribunales.

Pese a la fuerza que les dio la sentencia, el comité reconoce cada vez pesaba más el desgaste en la plantilla y que, en los últimos dos años, un total de 130 trabajadores se han ido del servicio de bus de L'Hospitalet. Ahora, Migallón confirma en que el acuerdo ayude también a estabilizar la plantilla y a que ello contribuya a que poco a poco mejoren también las condiciones del servicio.

Conflicto enquistado

El conflicto laboral se arrastra ya desde otoño de 2024. Desde entonces, la convocatoria de huelgas y paros parciales, así como la judicialización de la situación por ambas partes han sido una constante. Los trabajadores insisten en que buena parte del problema ha residido en que se concediera el servicio a Moventis tras presentar una oferta económica anormalmente baja para hacerse con las riendas del servicio en abril del mismo año y señalan al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración responsable del servicio, por permitirlo.

Usuarios habituales de las líneas de bus hospitalenses y representantes políticos como el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, también han requerido a la empresa para mejorar el servicio. De hecho, el AMB ha interpuesto ya varias sanciones a Moventis, incluida una por un valor de 325.000 euros, tras detectar nuevos "incumplimientos" del contrato de los autobuses de L'Hospitalet y otros municipios del Baix.

Fuentes de la compañía han defendido en distintas ocasiones a este diario que cuando los vehículos salen de cabecera las ratios de puntualidad son cercanas al 90% y que los desajustes se producen en los tramos entre parada y parada, donde los buses se ven afectados por el tráfico, semáforos u otros elementos.