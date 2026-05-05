Homenaje local
Castelldefels dedicará un espacio en su paseo de las estrellas al artista internacional Lorenzo Quinn
Será la cuarta estela de la localidad, sumándose así a las de Ronaldinho, Dani Jarque y el Barça
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Castelldefels (Baix Llobregat) vivirá este jueves 7 de mayo una doble inauguración protagonizada por el reconocido artista internacional Lorenzo Quinn. Por un lado, se presentará su nueva escultura en la rotonda del Paseo de la Marina con la calle 17 (a las 18 horas) y a continuación, el acto seguirá en el Paseo Marítimo con la inauguración de una nueva estrella en el Paseo de las Estrellas (a las 18.30 horas). La cita coincide, además, con una fecha muy significativa: el 60 aniversario del artista, que estará presente en el evento.
La de Quinn será así la cuarta estrella del particular paseo de la fama castelldefelense y el nombre del artista lucirá junto al de los exfutbolistas Ronaldinho y Dani Jarque, además del Fútbol Club Barcelona.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Castelldefels explica que Lorenzo Quinn mantiene desde hace años "una estrecha relación con Castelldefels", ciudad en la que ha residido y con la que ha colaborado activamente a través de distintos proyectos artísticos. Entre ellos destaca la cesión, hace más de una década, de la escultura 'Dar y Tomar', ubicada en el Paseo Marítimo, que se ha consolidado como "uno de los iconos más reconocibles de la ciudad".
"Esta colaboración se ha reforzado recientemente con nuevas cesiones de obras, consolidando un vínculo cultural y artístico que contribuye a enriquecer el espacio público y proyectar la identidad de Castelldefels", añade el consistorio.
Una obra que invita a reflexionar
La nueva pieza, 'La Fuerza de la Naturaleza', plantea “una reflexión sobre la relación entre el ser humano y el entorno”. La obra cuestiona la idea de control absoluto de las personas sobre su destino y recuerda la fuerza imparable de la naturaleza, inspirándose en episodios reales de devastación natural. La escultura "conecta con las antiguas ofrendas a los dioses, estableciendo un paralelismo con la necesidad actual de comprender y respetar el entorno natural".
Esta inauguración da continuidad a la instalación, el pasado mes de marzo, de la escultura 'Give/Dar', primera obra de Lorenzo Quinn en Castelldefels dentro del actual convenio. "Ambas piezas forman parte del acuerdo de colaboración entre el artista y el Ayuntamiento, mediante el cual Quinn cede temporalmente sus obras a la ciudad", señala el consistorio.
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