La carrera Can We Run de Santa Coloma incrementa un 30% las inscripciones en su cuarta edición

Animales y deporte al aire libre volverán a cruzarse en Santa Coloma de Gramenet el próximo 17 de mayo. La ciudad acogerá la cuarta edición consecutiva de la Can We Run, la carrera solidaria organizada por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO y Sport en la que personas y perros comparten recorrido en el Parc Fluvial del Basòs. Un escenario que el Ayuntamiento de Santa Coloma, patrocinador del evento, reivindica como espacio de salud, naturaleza y convivencia. La cita llega este año con un 30% más de inscripciones que el año pasado a estas alturas y con la voluntad de superar las alrededor de 500 inscritos en la edición del pasado 2025.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, ha presentado la carrera este martes 5 de mayo en el Centre d'Art Contemporani Can Sisteré junto a Mabel Mal, directora general de EL PERIÓDICO, y representantes de la entidad Veu Animal. González ha situado la prueba dentro de una idea de ciudad que combina la práctica deportiva y la sensibilidad hacia los animales de compañía. La edil ha destacado que la Can We Run permite reunir en una misma jornada “el amor por el deporte, el contacto con la naturaleza y la estima por los animales”.

Carrera Can We Run 2025 / MARC ASENSIO CLUPES

Por su parte, Mas ha subrayado el crecimiento de la convocatoria y el carácter familiar de la carrera. Las inscripciones, ha explicado, pueden ser individuales o familiares, un detalle que hace que el número final de participantes sea superior al de registros formales. La prueba mantiene dos modalidades: la categoría ‘runner’, de 6 km, y a marcha, de 3 km. En la primera, la participación es equilibrada en términos de género, mientras que en la segunda predomina un perfil familiar. La carrera está pensada para que los participantes puedan acudir acompañados de hasta dos perros.

Las inscripciones siguen abiertas hasta el día de la carrera a través de la web del evento. La organización habilitará la recogida de dorsales en La Ciba durante los días previos. La prueba mantiene así un formato abierto tanto para corredores habituales como para quienes quieran sumarse a una marcha más tranquila con sus animales de compañía.

El propósito solidario de la carrera

El componente solidario volverá a estar presente. El 30% de la recaudación de las inscripciones se destinará a Veu Animal, asociación sin ánimo de lucro fundada en la ciudad hace más de dos décadas para defender los derechos y necesidades de los animales. Su representante, Candela Jiménez, ha definido la entidad como "pequeña pero con mucha huella en Santa Coloma", y ha agradecido que la carrera sirva para dar visibilidad a su tarea.

La alcaldesa González ha vinculado la prueba al papel del Parc Fluvial del Besòs como espacio recuperado para el uso ciudadano. El entorno, convertido en uno de los grandes ejes verdes de Santa Coloma, permite encajar una carrera de estas dimensiones sin desligarse del contacto con la naturaleza ni de la vida cotidiana de la ciudad. La carrera se suma así al calendario de actividades deportivas que atraen público de dentro y fuera del municipio.

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La Can We Run cuenta con el patrocinio de las empresas Aena, BonÀrea, Eurofitness, Food For Joe, Galerías del Tresillo, Josera, TRIXIE, Musky y Ownat. La prueba nació en 2017 y se ha celebrado en distintas ciudades del territorio español, entre ellas Palma de Mallorca, Zamora, Gijón, Alicante, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Vigo. En Santa Coloma, la carrera aspira a consolidarse como una citas que reúne deporte popular, compromiso animalista y el Parc Fluvial del Besòs como punto de encuentro saludable.