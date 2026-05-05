Barcelona mantiene su plan para reducir a la mitad los plataneros en la próxima década

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene su hoja de ruta para transformar el arbolado urbano y reducir el peso de las especies más dominantes. El objetivo es que ninguna supere el 15% del total, algo que pasa necesariamente por rebajar la presencia del platanero, hoy el árbol más abundante y, probablemente, el más odiado en la capital catalana.

Actualmente, el platanero representa cerca del 27% del arbolado, y la previsión municipal es que en la próxima década baje hasta situarse en torno al 12%. Así, la intención es reducir su presencia aproximadamente a la mitad para el 2037, aunque las fuentes municipales consultadas por este diario insisten en que no hay un calendario cerrado. Según las mismas fuentes, la eliminación será progresiva y los árboles se irán sustituyendo a medida que envejezcan, mueran o se hagan obras en el espacio público.

La estrategia no es nueva, ya que forma parte del Plan Director del Arbolado que marca la política verde de Barcelona, pero el tema de los plataneros vuelve cada primavera a ser motivo de debate. Esta vez, además, lo ha hecho después de un Sant Jordi en el que el fruto del platanero volvió a cubrir las calles de la ciudad, haciendo más incómodo el paseo en uno de los días más señalados del calendario festivo catalán.

Polen en las calles de Barcelona durante la diada de Sant Jordi. / .

Cambio a largo plazo

La transformación del arbolado está siendo lenta. En 2010, los plataneros representaban cerca del 30% del total de los árboles en Barcelona. Ahora, en 2026, ese porcentaje ha bajado hasta el 27,45%, según datos del consistorio. En paralelo, otras especies han ido ganando más presencia. El almez, por ejemplo, ha pasado de representar el 12% del arbolado al 13,29%, mientras que las tipuanas y melias también van en aumento, aunque de forma más moderada. El objetivo, según el ayuntamiento, es avanzar hacia un reparto más equilibrado, en el que varias especies compartan protagonismo en lugar de concentrarlo en una sola.

Desde el consistorio argumentan que este cambio responde a que "una excesiva dependencia de una especie aumenta la vulnerabilidad ante plagas o enfermedades". Diversificar el arbolado, en cambio, permite que la ciudad sea más resistente, también frente a los efectos del cambio climático, como la sequía o las temperaturas extremas.

Plataneros en la Rambla del Poblenou de Barcelona / Ferran Nadeu

Un clásico cada vez más cuestionado

Aunque muchos lo detestan, el platanero forma parte del paisaje de Barcelona desde hace décadas, especialmente los distritos del Eixample y Sant Martí, donde se concentra la mayoría de los ejemplares. Su abundante presencia data de la época en que estaba en marcha la transformación urbano del plan Cerdà, ya que fue entonces cuando se decidió plantar esta especie por su bajo coste y facilidad de plantación, siguiendo una tendencia ya extendida en Francia.

A día de hoy, sin embargo, el platanero es un árbol con muchas más sombras que luces. En primavera, sobre todo en días secos y ventosos, el polen y los frutos caen en grandes cantidades y generan esa especie de “lluvia amarilla” que cubre calles, balcones y coches. A esta incomodidad se suma el impacto en la salud, ya que puede provocar síntomas incluso en personas sin alergias previas. Los más comunes son estornudos, congestión, picor, lagrimeo o enrojecimiento ocular. En algunos casos, además, puede provocar problemas respiratorios.

Noticias relacionadas

A finales de abril, la Xarxa Aerobiològica de Catalunya alertó de niveles “excepcionales” de polen de platanero en la capital catalana, una situación que se repite, con mayor o menor intensidad, cada primavera. Igualmente, el platanero no va a desaparecer de las calles de Barcelona, pero la intención es que, poco a poco, vaya teniendo un papel mucho menos dominante.