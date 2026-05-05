Barcelona recibe a 255 adolescentes ucranianos que pasan unos días fuera de la guerra

Barcelona ha dado la bienvenida a 255 jóvenes ucranianos, de entre 12 y 18 años, que están pasando unos días de descanso en Catalunya gracias al programa ‘Vacances per la pau’. La estancia forma parte de la tercera edición del proyecto ‘255 somriures per Ucraïna’, impulsado por la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa y dirigido por Sor Lucía Caram, con el objetivo de ofrecer a estos adolescentes un respiro del conflicto que vive su país.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, los ha recibido este martes en el ayuntamiento en un acto institucional en el que también ha participado la teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay. Durante su intervención, Collboni ha defendido que la guerra no es el camino y ha apostado por la paz basada en “el diálogo, el entendimiento y, sobre todo, el respeto hacia el otro”, al tiempo que ha lanzado críticas a los líderes autoritarios.

El alcalde ha subrayado que “cuatro años de guerra son muchos años de sufrimiento”, pero ha puesto el foco en los jóvenes como símbolo de esperanza y futuro para una Ucrania democrática y europea. Asimismo, ha agradecido el compromiso “inspirador” de Sor Lucía Caram y ha reafirmado su intención de viajar a Kiev para conocer sobre el terreno las misiones municipales y trasladar la solidaridad de la ciudadanía barcelonesa.

El programa tiene como objetivo principal que los participantes puedan desconectar temporalmente de la guerra y recuperar, aunque sea por unos días, una rutina propia de su edad. Durante su estancia en Catalunya, los jóvenes visitarán lugares como PortAventura World, la Sagrada Família o el Museo del Barça.

Por otro lado, el consistorio ha recordado que, desde el inicio de la guerra, Barcelona ha enviado cuatro convoyes humanitarios con material destinado al rescate de personas, la estabilización de edificios y el mantenimiento de servicios esenciales, incluyendo camiones de autobombas y generadores eléctricos.

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Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha recibido este martes en el Palau de la Generalitat a los 255 adolescentes para darles la bienvenida a Catalunya.