Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC

Una imagen inédita llega a las colas de inmigrantes que soportan largas horas en la calle para lograr un certificado del Ayuntamiento Barcelona que les permita tramitar su regularización, en el procedimiento extraordinario recién abierto por el gobierno español. Para paliar la aspereza de la espera y ante las duras críticas de la oposición, el gobierno municipal impulsó un paquete de medidas para atender necesidades básicas de los afectados.

Una de ellas ya puede verse en la esquina de la calle Sicília con la Gran Via de les Corts Catalanes: una fuente provisional proporcionada por Aigües de Barcelona, con cuatro grifos, que se abastece directamente de las cañerías del subsuelo. La compañía de aguas confirma a este diario que ha instalado dos fuentes a petición municipal y que esta es la única situada en la vía pública.

La otra está dentro de la Escola Bleach, situada pared con pared con la sede del distrito de Sants-Montjuïc, donde el ayuntamiento ha dispuesto una oficina exclusivamente para atender a los migrantes que quieren acceder a la regularización extraordinaria. El objetivo de estos dispositivos de urgencia es que quienes hacen cola puedan tener al menos garantizada la hidratación. Aún quedan ocho semanas de plazo para los trámites de regularización, que coincidirán con la llegada del calor estival.

Fuente de agua potable instalada en la esquina de Gran Via con Sicília para que las personas que soportan largas colas para obtener certificados de regularización de la OAC puedan hidratarse / Jordi Otix / EPC

El dispositivo, detallan fuentes municipales a EL PERIÓDICO, también incluye lavabos portátiles y papeleras "para que las personas que esperan tengan más confort".

Un dispositivo "más humano"

Barcelona tiene habilitadas actualmente cuatro oficinas para que los interesados en acceder al proceso de regularización extraordinaria puedan conseguir el histórico del padrón o un informe de vulnerabilidad sin cita previa, documentos imprescindibles en la mayoría de casos para cumplir con los requisitos del procedimiento.

En concreto, son las Oficinas de Atención al Público (OAC) de la plaza Sant Miquel y de la calle Sicília; el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de la calle Tarragona y la oficina de la Escola Bleach, en el número 24 de la calle Miquel Bleach del barrio de Hostafrancs. Los primeros días, las colas en algunas de estas oficinas se alargaron hasta siete horas y necesitaron la intervención de la Guardia Urbana ante pequeños conflictos surgidos en las filas. Cuando anunció este dispositivo para hacer frente al aluvión de demandas de información, la teniente de alcaldía de Drets Socials del ayuntamiento, Raquel Gil, ya explicó que el consistorio trabajaba en que las colas "fueran lo más humanas posibles".

A partir de este miércoles, el consistorio abrirá también el Pabellón 2 de la Fira de Barcelona, en la avenida Reina Maria Cristina, donde las colas se producirán bajo techo y en un recinto climatizado preparado tanto para las lluvias primaverales como para los primeros embates del calor de verano. También se habilitarán lavabos portátiles. Pese a que los primeros días el recinto ferial se limitará a dar citas previas para que aquellos que lo deseen pueden acercarse en otras fechas a las OAC ya habilitadas, el objetivo del ayuntamiento es ir aglutinando paulatinamente más funciones en la Fira para que las colas que se producen en la calle vayan reduciéndose cuánto antes.

De hecho, la idea es que a partir del 15 de mayo, las OAC dejen de formar parte del dispositivo y retomen su actividad habitual. La fecha aún no está confirmada y dependerá de cómo evolucionen las citas previas los próximos días.