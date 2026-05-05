Barcelona reformará en 2027 la estación de autobuses de Sants, afectada por las obras de Adif

Las obras de transformación de la estación de Sants han invadido desde hace tiempo la terminal de autobuses que hay en un lateral y la han reducido a un puzle disperso de espacios donde de forma precaria estacionan los vehículos. El Ayuntamiento de Barcelona está redactando en estos momentos el proyecto para volver a ordenar y urbanizar la estación de autobuses interurbanos, han explicado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Debido a la ocupación del espacio por las obras que ejecuta Adif, seis de las 12 plazas de la estación de autobuses operan de forma provisional fuera de su lugar, cinco en la misma zona y una en la calle de los Comtes de Bell-lloc. El objetivo será dignificar la terminal en unas obras que el Ayuntamiento ejecutará durante 2027, reagrupando las dársenas y urbanizando todo el conjunto. La estación mantendrá la misma capacidad, con 12 dársenas, y seguirá con la operativa de entrada de los autobuses por la calle Comtes de Bell-lloc y salida por el paseo de Sant Antoni.

Las obras de la estación de Sants han desplazado la operativa de los autobuses interurbanos. / RICARD CUGAT / EPC

3,6 millones

La inversión prevista es de 3,6 millones de euros, y forma parte del plan del Ayuntamiento para adecentar las paradas de bus interurbano con mayor afluencia. El consistorio dedicará un total de 12 millones en un plan que incluirá mejorar también el espacio de la estación de Fabra i Puig, un proyecto pendiente de redacción, aunque la Generalitat llevará a cabo una primera actuación antes del verano. También instalará marquesinas, bancos y una mejor infraestructura en paradas en las entradas a la ciudad por la Meridiana, la Diagonal y Gran Vía que a día de hoy consisten en un solo poste, pese a ser punto de subida y bajada de hasta 20.000 personas.

Revisión de flujos de personas

El plan también contempla revisar los recorridos y pasos de peatones para vehicular de forma más adecuada los flujos de personas, instalar sistemas de sombra, papeleras y donde sea posible, aseos públicos y quioscos de información. Y, sobre todo, separar algunas paradas varios metros para evitar grandes concentraciones de personas que esperan en las aceras.

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Sigue siendo urgente, no obstante, el plan de estaciones terminales con el que la Generalitat debe ordenar la llegada y salida de los autobuses interurbanos por cada uno de los corredores de la ciudad, una serie de proyectos de gran calado y de larga ejecución.