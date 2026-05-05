Agresión sexual a una joven en la Feria de Abril de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual denunciada durante la celebración de la Feria de Abril de Barcelona, que estos días tiene lugar en el Parc del Fòrum.

Según han confirmado fuentes policiales a este diaro, los hechos ocurrieron la noche del domingo 3 de mayo, alrededor de las 23:50 horas. La víctima, una chica, habría sido atacada en los lavabos del recinto ferial, donde se produjo la agresión sexual.

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Tras la denuncia, la Unitat d’Investigació del distrito de Sant Martí se ha hecho cargo del caso y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar a los presuntos agresores. Por el momento, no se han practicado detenciones.