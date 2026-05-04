Viladecans encara su 55ª Fira de Sant Isidre con el objetivo de flexibilizar la trabas normativas del sector agrario

"Nos conecta con nuestro pasado, con los pies en el presente, pero mirando al futuro". De este modo ha definido la alcaldesa de Viladecans (Baix Llobregat), Olga Morales, la importancia de la Fira de Sant Isidre de la ciudad, que este 2026 celebra su 55ª edición. El evento se celebrará entre los días 16 y 17 de mayo y, como cada año, buscará ser un aparador de la actividad económica, asociativa y agraria de la ciudad. Durante la presentación, la propia alcaldesa ha remarcado que, bajo el lema 'Mi feria: la de Viladecans', el Ayuntamento y la Cooperativa Agrícola de la ciudad buscan "fomentar el orgullo de ciudad" y del patrimonio local.

Por su parte, el presidente de la cooperativa, Carles Faura, ha recordado que todavía deben materializarse buena parte de las inversiones prometidas en el último año —y que tanto reclaman los payeses del Parc Agrari del Llobregat— y que, sobre la mesa, también está el reto de la "limitación normativa actual", es decir, limitaciones burocráticas y del reglamento que "comprometen el crecimiento de las empresas que hay en el parque agrario". Faura también ha especificado la importancia de que las rieras se mantengan en condiciones óptimas y no se vean limitadas por la acumulación durante años de sedimentos y en la necesidad de reforzar la videovigilancia, aunque, ha reconocido, los campos de Viladecans no han sufrido robos este año.

En este marco, tanto Faura como Morales han explicado que confían en que el 'sandbox' aplicado en los campos agrarios del municipio permita avanzar en este ámbito. El propio consistorio explica que los 'sandbox' son "paréntesis legales controlados", donde se permite experimentar con innovaciones tecnológicas o modelos de negocio que "todavía no encajan con la normativa vigente". De este modo, la administración flexibiliza temporalmente ciertas normas para un grupo limitado de participantes, "permitiendo observar los efectos de la innovación en un entorno real pero seguro". Así, mientras las empresas validan sus proyectos, los reguladores obtienen datos reales para decidir si hay que modificar las leyes de manera permanente y aplicar esos cambios a otras partes de territorio.

En este sentido, Olga Morales ha remarcado que las instituciones ya "están trabajando" y que la Generalitat busca acompañar estas reclamaciones con un plan de inversiones de 40 millones de euros y que, de hecho, ya se ha hecho algún saneamiento en zonas naturales. Además, ha incidido en que el 'sandbox' es una "prueba piloto" que junta al sector agrario a distintos niveles de la administración para crear una nueva normativa del parque agrario".

Más allá de cuestiones normativas, la 55ª edición de la Fira de Sant Isidre buscará también reivindicar el pasado, presente y futuro de la mujer payesa. Lo hará, sobre todo, a través de la exposición ‘Elles sostenien la terra. Dones pageses de Viladecans'. "Las mujeres también han estado en el campo y es un buen momento para reivindicar el papel que han tenido a lo largo de la historia y el que tienen ahora", ha dicho Faura.

Comercios locales

En la presentación del evento, la alcaldesa Olga Morales ha remarcado también el protagonismo que tendrá el comercio local en esta nueva edición. La edil ha señalado que participarán una sesentena de empresas y comercios: "Es la primera vez que llegamos a esta cifra". El éxito ha sido tal, ha seguido Morales, que el ayuntamiento cuenta incluso con lista de espera. Así, para la alcaldesa, que el 95% de los negocios sean de Viladecans contribuye también a reivindicar el valor local de la feria. "Somos un buen sitio para generar oportunidades económicas", ha defendido.

Además, un total de once establecimientos del Gremio de Hostelería de la localidad formarán parte este año del espacio gastronómico, que aumentará su capacidad con la ampliación de la Terraza de la Fira, acogiendo a un total de 202 personas. A lo largo del fin de semana, se llevarán a cabo actividades enfocadas a la cata de productos de proximidad, con demostraciones en directo de restauradores del municipio. En este espacio, además, Morales ha anunciado que este año se amplían horarios, sobre todo, para la música y los conciertos con el objetivo de que haya actividades durante el máximo de horas posible y que la oferta de la feria sea atractiva para todos los grupos de edad.

También, la Fira de Sant Isidre de 2026 mantendrá el tradicional concurso exposición de Fruits del Camp, una de las pocas muestras de cestas de hortalizas y frutas de creación artesanal del campesinado que quedan en Catalunya. En ese caso, la creatividad y la calidad de los productos de la huerta buscarán lucirse en el espacio ferial del Edificio Cúbico, con una exposición que reunirá a más de 40 expositores.

Feria de entidades

La 24ª Mostra d'Entitats de Viladecans, que se celebra los mismos días que la Fira de Sant Isidre, reunirá a 58 entidades con 45 'stands', donde mostrarán sus actividades habituales e invitarán a la ciudadanía a participar en talleres y juegos a lo largo del fin de semana.

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"El sábado a las 19.45 horas llegará un momento muy esperado, con el tradicional reto de Sant Isidre, una iniciativa que lleva once años reivindicando el compromiso del tejido asociativo de la ciudad y fortaleciendo los vínculos de la comunidad. Bajo el lema #Mostraelteupoder, propone unir fuerzas para transformar una antiheroína en alguien capaz de realizar buenas acciones, conectada con los valores y principios de las entidades", explica el consistorio.