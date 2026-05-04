'The World's 100 Best Clubs'
Las trece discotecas de Barcelona nominadas entre las mejores del mundo 2026: lista completa de Catalunya
A falta de unos meses para conocer las ganadoras de 2026, la 'International Nightlife Association' ya ha abierto las votaciones
Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
Barcelona se ha consolidado como una de las ciudades con las mejores discotecas del mundo y varios locales se han colado en los últimos años en los ránkings internacionales. En 2025, cuatro clubes nocturnos fueron nombrados entre los 100 mejores del mundo, entrando dos de ellos en el Top-10: Shôko Barcelona (7), Opium Barcelona (9) --ambas en el 'top 10'--, Sutton (12) y la Sala Apolo (34).
También en Catalunya varias salas despuntaron: Lloret de Mar, con tres locales (Disco Tropics, en el puesto 23; St. Trop, en el 74; y Disco Privé, en el 98); Lleida, con Biloba (82); Salou, con Tropical Salou (85); Mataró, con Cocoa Mataró (90); y Barberà del Vallés, con La Píkkara (96).
A falta de unos meses para conocer las discotecas ganadoras de 'The World's 100 Best Clubs' para 2026, la 'International Nightlife Association' ya ha abierto las votaciones al público este 15 de abril y las cerrará el 31 de julio. 17 discotecas de la provincia de Barcelona han tenido cabida, 13 de ellas en la ciudad condal, dos más que el año anterior.
Para elegir a las ganadoras combinan el voto del público y la evaluación de un jurado profesional internacional. Según la organización, los expertos valorarán aspectos como la programación artística, la innovación, la seguridad, la calidad del servicio, la proyección digital y el compromiso con la sostenibilidad antes de decidir qué establecimientos entran finalmente en el top 100 mundial.
Barcelona
- Bling Bling
- Boris
- Carpe Diem
- Gatsby
- Input
- Ku
- Les Enfants Brillants
- Luz de Gas
- Opium
- Razzmatazz
- Apolo
- Shoko
- Sutton
- Titus (Badalona)
- La Pikkara (Barberà del Vallès)
- Phoenix (Calella)
- El Cel (Vic)
Girona
- Disco Privé (Lloret)
- Revolution Disco(Lloret)
- St. Trop (Lloret)
- Disco Tropics (Lloret)
- Passarel·la (Empuriabrava)
- BeOut (Platja d’Aro)
- Papillon (Platja d’Aro)
Lleida
- Biloba
Tarragona
- Tropical (Salou)
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