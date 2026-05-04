El Port Olímpic ajusta los precios del Balcón Gastronómico y saca a concurso los 4 últimos restaurantes vacíos

Los restaurantes del Balcón Gastronómico del Port Olímpic ya pagan desde hace unos meses un alquiler entre un 14% y un 24,5% más bajo del que firmaron inicialmente en 2024, tras ajustar un 70% el precio del metro cuadrado de las terrazas. La empresa municipal BSM ha adaptado las rentas, que se harán extensivas también a los interesados en alguno de los cuatro establecimientos (de 11) que permanecen disponibles y han salido este lunes a concurso público. El ajuste de precios se basa en la evolución del nuevo eje durante su año y medio de vida, y en el efecto de los "factores climatológicos" que han afectado a la "usabilidad" de las terrazas.

El objetivo es consolidar el recinto e impulsarlo para su pleno funcionamiento. Los cambios buscan estabilizar la oferta actual de operadores y alentar el aterrizaje de empresas que aporten diversidad gastronómica y afluencia de todo tipo de público.

De ese modo, la cotización por m2 del interior de los locales se mantiene (desde 61,3 a 34 euros por m2, según la ubicación del establecimiento), pero la de las terrazas deja de equipararse. En uno de los documentos justificativos publicados por BSM se detalla que las cifras deben revisarse teniendo en cuenta que la proximidad con el mar no han permitido la "usabilidad" prevista en determinados periodos del año, las puntas de calor y la lluvia son los causantes de que muchos comensales opten por estar dentro de los establecimientos. Tras la "modificación de las condiciones" que ha llevado a cabo el consistorio, el metro cuadrado exterior pasa a costar entre 10,2 y 18,4 euros.

El precio del alquiler final se ve reducido en distinta proporción para los operadores, dado que algunos tienen más o menos metros de terraza. Por ejemplo, el local número 1 (que ocupa el restaurante Kresala y se ubica en la cota ciudad, con acceso directo desde el paseo) tiene 382,1 m2 interiores y 94,7 exteriores, mientras que El Tribut (en cota puerto, es decir un nivel por debajo, y donde se emplazan los locales aún vacíos) suma 577,4 interiores y 160 de terraza.

Superlocal, uno de los restaurantes de la planta inferior del Balcón Gastronómico. / Zowy Voeten / EPC

El precio de los alquileres para los operadores elegidos en la primera licitación suponía abonar entre unos 23.000 euros mensuales más IVA los más pequeños, y más de 45.000 euros el mayor, lo que sumado a la inversión inicial de los restauradores para acondicionarlos a su gusto, había supuesto un filtro de acceso pero había garantizado la calidad gastronómica del balcón que buscaba el ayuntamiento.

Tras las nuevas tarifas, la renta resultante baja entre un 14% y un 24,5% en función del tamaño. El mayor local pasa a costar 38.338 euros al mes más impuestos, según los datos de dimensiones y precio por metro hechos públicos por el consistorio. Los que logran una mayor rebaja son los situados en la cota puerto, con veladores mayores.

Imagen de restaurantes en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic

Un informe externo encargado a la consultora Busquets Gálvez (autora del primer análisis de la zona, con el que se fijaron los precios de mercado en 2022) alude a un menor gasto del turista en restauración en los últimos años, y también aconseja un estudio de impacto climático. BSM recoge los diversos informes como fundamentos de su modificación tarifaria.

Este paso era clave para abrir la licitación de las cesiones de uso pendientes de los locales todavía vacíos. Tras diversos intentos previos, la nueva tramitación busca ampliar la diversidad gastronómica de la zona, atrayendo a una oferta variada y que atraiga desde parejas hasta familias y clientes de edades dispares.

Nueva licitación hasta julio

El nuevo concurso fija las condiciones para los locales 7 y 8 (a los que se puede optar por separado o unificándolos), 10 y 13. Los cuatro tienen 472,87 m2 de interior y 238,6 m2 de terraza. Como en el resto de casos, deben dedicarse a la gastronomía y en ningún caso a ocio nocturno. Y su horario máximo de cierre son las 3.00 horas de la mañana en su interior.

Como novedades, BSM añade incentivos para las empresas, que tendrán bonificaciones especiales y reducciones de alquiler mientras se formalizan las cesiones y se llevan a cabo obras, hasta un máximo de 10 meses.

Ofrecer una propuesta culinaria diferencial respecto a los negocios ya presentes en el Balcón otorgará hasta 10 puntos, mientras que la propuesta en sí y la marca pueden suponer hasta 35 puntos. El diseño y la ambientación aporta hasta 25 y la sostenibilidad, hasta 15. El plan de negocios da 10 y la oferta económica, otro tanto.

La renta final que abonarán dependerá de la propuesta económica. El interior cotizará a 44 euros por m2 o 34 euros, y la terraza a 13,2 euros por m2 o 10,2 (antes de IVA) en función de si se opta por la variante 1 o 2 de tipo de negocio. La segunda implica contar con menú diario y horarios de cocina más amplios, para generar nuevos reclamos y públicos. La empresa municipal ya busca diversificar la afluencia al Port Olímpic con una agenda creciente de actividades lúdicas en la zona.

El plazo de presentación de ofertas es hasta el 6 de julio, y aunque el consistorio no da fechas cerradas, sería viable que los nuevos operadores debutasen a final de año o principio de 2027.

Satisfacción entre los empresarios actuales

Las modificaciones han sido bien recibidas en los últimos meses por los operadores actuales, que son titulares de concesiones a doce años. La medida permitirá dar estabilidad a la oferta actual de restauración, que intregra los restaurantes Eldelmar hermanos Torres, Kresala (del grupo Sagardi), El Tribut y el Cangrejo Loco en la planta superior, más desarrollada, y en la inferior alinea a Super Local, Nuara y Casa Carmen. En los últimos meses, los adjudicatarios habían solicitado un ajuste de las rentas y entre los argumentos figuraba precisamente que la climatología no permitía explotar las terrazas según las previsiones iniciales.

Por otro lado, empresarios del sector descartaron en 2024 presentar 'candidatura' temiendo no poder afrontar los gastos hasta que el proyecto se consolidase y algunos de los antiguos operadores del Port Olímpic renunciaron a la adjudicación inicial por el mismo motivo.