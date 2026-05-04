De campo de concentración a campus universitario: la historia oculta de Mundet en Barcelona

Hoy, pasear por el Campus Mundet de la Universitat de Barcelona es moverse en un espacio plenamente universitario, con facultades, movimiento de estudiantes y zonas verdes. Pero bajo esa normalidad cotidiana se esconden historias muchos aún desconocen. Desde una antigua residencia de la alta sociedad, un refugio en plena Guerra Civil y, más tarde, un campo de concentración y un orfanato de la posguerra. A continuación repasamos brevemente la historia reciente de este particular lugar.

De residencia de la élite a campo de concentración

Dentro del recinto Mundet se encuentra el palacio de Les Heures, construido a finales del siglo XIX por la adinerada familia Gallart, sobre una antigua masía. En los años 30, Horta era todavía una de las zonas residenciales más tranquilas y acomodadas de Barcelona, a los pies de Collserola.

Jardines del Palau de les Heures en 2025. / Ajuntament de Barcelona

Pero todo cambió con el estallido de la Guerra Civil. La familia Gallart, de perfil conservador y simpatizante del franquismo, abandonó la ciudad y el palacio fue incautado por la Generalitat de Catalunya y, en 1938, se convirtió en residencia del president de la Generalitat, Lluís Companys, que había tenido que dejar su vivienda de la Rambla de Catalunya tras un bombardeo.

En ese mismo periodo se construyó un refugio antiaéreo bajo el jardín posterior del palacio: una galería de unos 53 metros, estrecha, austera, excavada siguiendo la inclinación natural del terreno.

Pero el episodio más incómodo del recinto de Mundet tiene lugar donde ahora se encuentra el edificio de Llevant, que es donde entre 1939 y 1940 estuvo situado el campo de concentración de prisioneros de Horta. Allí se hacinaron miles de prisioneros de guerra, en el contexto de la dura represión franquista contra defensores de la República.

Se calcula que por este campo pasaron alrededor de 115.000 personas, que posteriormente eran destinadas a trabajos forzados, trasladadas a otras prisiones del régimen o, en algunos casos, liberadas.

Desde allí se decidía su destino: la prisión Modelo, o centros habilitados como Sant Elies, el Cànem o el Palau de les Missions. El recinto fue fortificado con alambradas, contó con oficinas y garitas de vigilancia, y los subterráneos se utilizaron para los interrogatorios más duros.

Orfanato de la posguerra

En el 1957, se inauguraron las 'Llars Anna Gironella de Mundet', más conocidas como 'Llars Mundet' u 'Hogares Mundet', gracias a la generosidad del matrimonio formado por los empresarios Artur Mundet y Anna Gironella y Llovet, que ya eran conocidos en México por sus obras de beneficencia. Allí llegaron a vivir hasta 1.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos huérfanos o procedentes de familias sin recursos.

Colocación de la primera piedra en los Hogares Mundet por el matrimonio Artur Mundet y Anna Gironella, 11 de septiembre de 1954. / Autoría desconocida. Fondo: Diputación de Barcelona.

Así, desde mediados del siglo XX, este espacio funcionó como centro de acogida para menores, con vocación social y humanitaria. Esa función asistencial marcaría también la identidad del lugar antes de su transformación en campus universitario.

La Diputación, como muestra de agradecimiento del donativo de los Mundet, entregó la Medalla de Oro de la Provincia a Anna Gironella y nombró diputado provincial honorífico a Artur Mundet y el ingreso de ambos en la Orden Civil de Beneficencia.

Sala de estudio para alumnos en el pabellón de chicos de mundet, 1960. / Autoría desconocida. Fondo: Diputación de Barcelona.

Campus universitario

El salto a la vida académica llegó en 1995, cuando la Universitat de Barcelona trasladó sus estudios de Pedagogía, Psicología y Formación del Profesorado, con más de 10.000 personas que lo visitan cada día entre estudiantes, profesorado y trabajadores.

A día de hoy, el Campus Mundet de la UB se caracteriza por sus espacios abiertos, integrados en la naturaleza, con bosque propio y espacios que aún conservan parte de la estructura original del antiguo orfanato.

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Campus Mundet de la UB

En 2014, la Universitat de Barcelona, junto con la Diputación de Barcelona y el Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya, instaló un monolito de memoria democrática y paneles informativos en el edificio Llevant y en el palacio de Les Heures, como recordatorios visibles de su pasado.