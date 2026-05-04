Los Mossos investigan un tiroteo de madrugada en un bar del barrio de la Torrassa de L'Hospitalet

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que ha tenido lugar en un bar de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) durante la madrugada de este lunes 4 de mayo. Fuentes de la policía catalana relatan a este diario que han recibido un aviso hacia las 6.30 horas de varios residentes de la zona que han oído "detonaciones" en el barrio.

Los hechos han ocurrido en un local ubicado en la rambla Catalana, en el barrio de la Torrassa. Con todo, cuando los agentes han llegado al lugar de los hechos, ya no había nadie. Eso sí, en un primer reconocimiento de la zona, los Mossos han encontrado cinco vainas ya detonadas en el bar.

Por ahora, no constan heridos por este suceso y desde la policía catalana explican que tampoco se ha producido ninguna detención, aunque las pesquisas siguen en marchas. Desde que el tiroteo ha ocurrido, los agentes se encuentran recabando información, buscando testimonios y revisando las cámaras de la zona con el objetivo de encontrar indicios que les permitan esclaecer lo ocurrido.

Otra pelea

Este mismo fin de semana, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 28 años por agredir a otro en una pelea, también, en L'Hospitalet de Llobregat. Así lo adelantó 'El Caso' y lo confirmaron fuentes policiales al ACN. Los hechos ocurrieron a las 23.00 horas del viernes en la calle Virge dels Desamparats de la segunda ciudad de Catalunya, en el barrio de la Torrassa. Varias patrullas de la policía catalana se desplazaron hasta el punto, así como varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al herido y lo trasladaron a un centro hospitalario.

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La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Hospitalet de Llobregat trabaja también para esclarecer los motivos de esta pelea y para identificar a otras personas implicadas.