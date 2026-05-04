La jueza ordena el internamiento del menor que mató a un hombre en el Raval

La plaza 3 de la sección de menores del tribunal de instancia de Barcelona ha ordenado el internamiento en régimen cerrado por un supuesto delito de homicidio del menor detenido por matar a un hombre en el Raval la noche del pasado sábado. Los Mossos d'Esquadra trasladaron al juzgado de guardia al sospechoso tras ser apresado poco después de cometer el crimen por una patrulla de la Guardia Urbana.

El suceso ocurrió en la calle de la Cera de Barcelona antes de la medianoche. Según fuentes de la investigación hubo una pelea entre varias personas y el sospechoso apuñaló a la víctima, que tendría numerosos antecedentes. En ese momento se avisó al teléfono de emergencias y acudieron tanto patrullas policiales de los Mossos y de la Guardia Urbana como efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender al lesionado de gravedad.

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Los sanitarios evacuaron en ambulancia al herido hacia un centro hospitalario, donde ha ingresado en estado crítico y ha acabado muriendo poco después. El presunto autor fue localizado por la Guardia Urbana de Barcelona poco después y detenido.