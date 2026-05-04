La barcelonesa Hofmann aterriza en Madrid: así es el nuevo templo del croissant y la alta pastelería en Canalejas

La reconocida firma gastronómica Hofmann, nacida en Barcelona en 1983, acaba de dar un paso clave en su trayectoria con la apertura de su primer espacio en España fuera de la capital catalana. El nuevo destino es Madrid, donde la marca desembarca en pleno centro con un Espacio Gastronómico en la exclusiva Galería Canalejas.

Allí ofrecerá, a partir de esta semana, sus premiados y reconocidos 'croissants', chocolates y pasteles de autor, pero también una exclusiva carta con opciones saladas y cócteles, firmados por el equipo del restaurante con estrella Michelin que la marca tiene en Barcelona.

Dulces 'premium' en el centro

El nuevo local de Hofmann se ubica en el atrio central de la Galería Canalejas, en pleno centro de Madrid y a solo unos metros de la Puerta del Sol. El complejo se integra además en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, junto al Four Seasons Hotel Madrid y rodeado de boutiques de lujo como Rolex, Cartier o Louis Vuitton.

Hofmann en Madrid / Hofmann

Croissants, chocolate y pastelería de autor

El espacio está concebido como una experiencia completa alrededor del universo Hofmann. En la zona de pastelería se podrán encontrar algunos de sus productos más reconocidos: los croissants rellenos elaborados a diario, su chocolatería de autor, pastas de té premiadas y distintas propuestas de temporada.

Otro de los elementos más singulares de la apertura es la línea de Esculturas de Chocolate, una colección que busca ir más allá de la pastelería tradicional. La primera serie, llamada 'Earth', está inspirada en la naturaleza y los elementos esenciales. Son piezas elaboradas con distintos tipos de chocolate y rellenos de praliné, con una estética que combina diseño contemporáneo y trabajo artesanal.

Pastelería Hofmann en Madrid / Hofmann

Carta salada con estrella Michelin

Además de la pastelería, el nuevo espacio incorpora una carta gastronómica desarrollada junto al Restaurante Hofmann, que cuenta con una estrella Michelin de forma ininterrumpida desde 2004.

La propuesta incluye opciones saladas y cócteles, con un enfoque especial en el maridaje con los chocolates de la casa.

“Un paso clave en la expansión de la marca”

La inauguración supone un hito para el grupo, fundado por la chef Mey Hofmann y presidido actualmente por Silvia Hofmann, que hasta ahora había concentrado toda su actividad en Barcelona. Esta misma semana, la firma abre local en Madrid, y también en Seúl, Corea del Sur.

En palabras de Silvia Hofmann, presidenta ejecutiva del grupo, la apertura en Madrid marca un punto de inflexión para la compañía: “Estamos orgullosos de dar el primer paso en la expansión de la marca Hofmann fuera de Barcelona, que es nuestra base y nuestra casa. Abrir en una localización como Galería Canalejas es un hito para nosotros y será sin duda un punto de inflexión en el crecimiento y el prestigio de nuestra marca”, ha declarado.

Hofmann también se expande a Asia

La llegada a Madrid no es la única novedad reciente del grupo. Hofmann también abre este lunes 4 de mayo una pastelería en Seúl, en el distrito de Gangnam, lo que supone su primer punto de venta fuera de España.

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El grupo, fundado en Barcelona en 1983 por Mey Hofmann, integra actualmente la Escuela Hofmann, el Restaurante Hofmann y su red de pastelerías artesanales, consolidándose como una de las referencias gastronómicas del país.