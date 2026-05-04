La Generalitat se compromete a tener un servicio de bus interurbano "a la altura" en el inicio del próximo curso escolar

El Govern se ha comprometido este lunes a tener un servicio de bus interurbano "a la altura" en el inicio del próximo curso escolar. La Generalitat sorprendió a los ayuntamientos al aprobar el pasado martes un real decreto ampliando las actuales concesiones de autobús interurbano, que vencen en 2028, por seis años más a cambio de descarbonizar la flota. La medida ha irrumpido cuando las distintas administraciones estaban trabajando intensamente en reconfigurar las líneas al completo, aprovechando el fin de las concesiones, para adaptarlas a la nueva realidad de la movilidad en todo el territorio.

Este lunes, los principales cargos y también los técnicos de la consellera de Territori, con Sílvia Paneque al frente, se han trasladado a Granollers para amortiguar la reacción y explicar de forma directa sus planes a los representantes municipales, a los que ha convocado. En el encuentro también han asistido algunos de los representantes de las principales empresas del sector (Moventis, Sagalés, Font, Teisa), que han exhibido nuevos modelos de autobuses 100% eléctricos.

Máxima preocupación

Pero la preocupación de los ayuntamientos no es tanto ahora mismo la descarbonización como dar respuesta a una demanda de movilidad insatisfecha, con usuarios que tienen dificultades cada mañana para ir y volver de trabajar o estudiar ante las largas colas que se crean en las poblaciones más allá de Barcelona.

Paneque ha reconocido que hay "muchos alcaldes tensionados por la demanda ciudadana", y ha asegurado que además del decreto ley, reforzará los actuales servicios con el también previsto plan de choque de 21,5 millones, que servirá para "impedir que la gente viaje de pie, con más frecuencias y ampliando los horarios". "Los técnicos han trabajado mucho para empezar el nuevo curso, en septiembre y octubre, con un servicio a la altura", ha afirmado Paneque.

Consenso "corredor por corredor"

Ante las quejas de los municipios, que han reclamado más información, Territori ha explicado que enviará a los ayuntamientos y consejos comarcales su plan de choque con la lista de corredores que tiene la voluntad de reforzar para consensuarlo. "Tendremos que pactar la frecuencia y la mejora corredor por corredor. Empezamos ahora pero tardaremos entre cuatro y cinco meses en implementar todas las mejoras", ha explicado a su vez el secretario de Movilidad, Manel Nadal. Los ayuntamientos se han mostrado a la espera de ver cómo se han configurado los nuevos corredores para ver si son efectivos.

El nuevo refuerzo de urgencia se suma al primer plan de choque que el Govern implementó en 2025 y que resultó insuficiente para responder a una demanda de bus interurbano que se ha disparado fuera de todas las expectativas, aún más desde la crisis de Rodalies de finales de enero. Pero si entonces se crearon algunas nuevas líneas, ahora el nuevo plan solo aplicará modificaciones a las actuales, con más buses que pasen de forma más frecuente, y con la posibilidad de alargar algunos trazados, pero sin nuevos servicios, algo que reclaman algunos Ayuntamientos, como Arenys y Vilassar de Mar.

Concursos puntuales

Para trazar nuevas líneas, el Govern prevé en el futuro convocar concursos puntuales, ahora ya sin la presión de tener que licitar todas las concesiones tras su término en 2028.

El crecimiento demográfico, la salida de la población de Barcelona hacia la segunda corona y más allá y los problemas con el transporte ferroviario han obligado a acelerar las actuaciones y la inversión, que se ha duplicado en ocho años, de los cerca de 50 a los 104,3 millones. En ese periodo los usuarios han aumentado hasta los 90 millones de usuarios, y este año lo prevé hacer en 10 millones más, hasta los 100.