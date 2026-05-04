Consternación entre los vecinos de Esplugues dos días después del apuñalamiento mortal: "Hace falta más seguridad"

Los vecinos de Esplugues de Llobregat y del barrio de Finestrelles han mostrado este lunes su rechazo y su consternación tras el asesinato de una joven el pasado sábado por la mañana. Dos actos, con una afluencia total de unas 300 personas, se han sucedido en la ciudad este lunes por la tarde (último de los dos días de duelo decretados por el gobierno municipal) con el mismo telón de fondo. El primero, un minuto de silencio oficial, convocado a las 18:00 horas por el Ayuntamiento de Esplugues, ante la casa consistorial. Media hora más tarde ha tenido lugar en la pequeña capilla del parque de Pompeu Fabra, en el barrio de Finestrelles, una ofrenda floral en homenaje a la joven asesinada, convocada por la asociación de vecinos. Entre ambos actos, Vox ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento.

"El barrio está consternado", admite Jordi Pontacq, vecino de Finestrelles y miembro de la asociación de vecinos. Teresa y Diego, otros dos residentes del barrio, se han acercado hasta el homenaje para depositar unas flores: "Hace falta más seguridad", indica Teresa. Diego, que trabaja como vigilante de seguridad en una mancomunidad de vecinos del mismo barrio, advierte que por las noches y por la zona "pasan menos patrullas de policía de las que querríamos". Ambos aseguran que nunca antes habían visto al agresor.

Los Mossos recibieron el aviso hacia las 11 de la mañana del sábado. Tras acuchillar repetidas veces en el tórax y el cuello a la víctima, el hombre salió huyendo e hirió levemente a otras personas que intentaron retenerlo. Uno de ellos es José Luis Pardo, que ha acompañado, flanqueado de simpatizantes y militantes de Aliança Catalana, a familiares y allegados de la víctima al minuto de silencio, así como a la posterior ofrenda floral.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, con presencia del alcalde de la localidad, Eduard Sanz, y del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en memoria de la víctima asesinada el pasado sábado en el barrio de Finestrelles. / Jordi Cotrina / EPC

"No conocia a la victima", ha declarado Pardo. "Ese dia bajé para cojer el coche, que tenía una multa, y al intentar pagarla escuché gritos. Le llamé la atención al agresor y cuando me acerqué vi que llevaba un gran cuchillo", ha recordado, visiblemente emocionado. Asimismo, Pardo ha detallado no haber podido oir si el agresor profería algún grito en árabe. Los Mossos localizaron una hora más tarde al agresor, caminando en medio de la Diagonal con el cuchillo en la mano. Los agentes lograron reducirlo y detenerlo. Aunque en un primer momento se sospechaba que agresor y víctima tenían una relación sentimental, los Mossos lo descartaron.

Jordi Pontacq , miembro de la junta de la asociación de vecinos, asegura que aunque se trata de una zona "tranquila", en los últimos tiempos ha "crecido el incivismo". El barrio linda con el parque de Collserola y, aunque ha crecido en población, presenta calles menos habitadas que en otros barrios más céntricos. Algunos grupos de jóvenes, explica Pontacq, se han acostumbrado a subir a la zona para hacer botellón y, por otra parte, algunos indigentes acampan y pasan las noches entre el Hospital Sant Joan de Déu y la B-23: "Nunca han causado ningún problema grave", puntualiza este vecino. Le secunda otro vecino, Eduard, que sin embargo indica que "por lo que parece, solo era un perturbado".

"Si aquí quieren levantar un clúster médico ―menciona la vecina Teresa con relación al futuro Campus Diagonal del Hospital Clínic que se levantará en esa zona― necesitamos más protección y que el alcalde se ponga las pilas, porque si no la ponen ellos la tendremos que buscar nosotros, con seguridad privada".

Un clima enrarecido

Sin embargo, los ánimos en el barrio se han tensado desde el asesinato del sábado, admite Pontacq: "Hay quien se ha exaltado y ha hablado mucho", responde este vecino acerca de los rumores que relacionan los hechos con motivos yihadistas, un extremo desmentido este lunes por la mañana por la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha mencionado que se trataba de "una persona que estaba en una situación alterada y probablemente algún tipo de problemática que no tiene nada que ver con el yihadismo", ha declarado la consellera a Catalunya Ràdio. El alcalde Sanz ha confirmado ya por la tarde que la hipótesis ya avanzada por Parlon, de que el autor del crimen podía sufrir algún tipo de "brote mental", y ha condenado los "mensajes de odio".

José Luis Pardo, vecino de Esplugues que también fue atacado por el agresor el pasado sábado / Jordi Cotrina

Parlon ha mostrado también preocupación por los dos homicidios y otros incidentes de este fin de semana, y ha reconocido que cuando pasan hechos como estos "es difícil defender los datos públicamente".

Justo al acabar el minuto de silencio, una allegada de la víctima ha alzado la voz para asegurar que el alcalde no ha querido recibirla. Le ha seguido, por parte de otra persona presente, un cántico racista, que rápidamente ha sido acallado por otro que apelaba a "echar a los fascitas de nuestros barrios". Fuentes municipales señalan que, posteriormente, el alcalde se ha visto con una parte de las personas de la comunidad china que estaban presentes. Les han ofrecido atención psicólogica y ayudas de trámites con el consulado chino para la repatriación del cadáver.

El alcalde de Esplugues, junto al conseller de Presidència, Albert Dalmau, y a la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, antes del minuto de silencio en homenaje a la víctima del apuñalamiento del sábado pasado / Jordi Cotrina

Particularmente, señala el vecino Pontacq, el clima se ha enrarecido en dos grupos de whatsapp populares en el barrio. Uno de ellos sirve para que los vecinos se alerten ante posibles situaciones de inseguridad o incivismo, y el segundo es de carácter más general, "de vecinos del barrio". El ambiente en este último, indica este residente, "es horroroso desde el sábado".

Sanz también ha declarado este lunes que el agresor no es de Esplugues. El alcalde también ha defendido que Esplugues es una "ciudad tranquila que no está acostumbrada a hechos como estos" y ha dicho que están consternados. Acerca de la seguridad en el barrio, ha reconocido que hubo una denuncia por un robo en la zona pero "con anterioridad" y ha dicho también que aunque se produjo un asentamiento en una zona de obras, este fue eliminado.