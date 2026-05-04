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Vinilos originales y películas gratis en Barcelona: los cuatro puntos verdes donde conseguirlos

Cuatro barrios estrenan el “Rincón de la música y películas”, una iniciativa para reutilizar cultura y reducir residuos

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“Rincón de la música y películas” en un Punto Verde de Barcelona

“Rincón de la música y películas” en un Punto Verde de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

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Barcelona
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Cuatro Puntos Verdes de los barrios barceloneses del Poblenou, Vallcarca, Fort Pienc y Sants han estrenado un nuevo espacio dedicado al intercambio cultural, llamado "El Rincón de la música y películas". La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, tiene como objetivo fomentar la reutilización de estos materiales y reducir residuos.

Hasta ahora, los CD y DVD recogidos en estos espacios se enviaban a reciclar y, en 2025 se registraron 34 toneladas. Los vinilos, por su parte, al no poder reciclarse, se destinaban al rechazo.

El nuevo sistema permite intercambiar CD, DVD y vinilos originales con carátula. No se aceptan copias grabadas. Cada usuario puede llevarse hasta tres artículos al día, una cifra que puede ampliarse si también aporta materiales.

El espacio está pensado para dar salida a contenidos musicales y audiovisuales que ya no se comercializan y que pueden seguir siendo utilizados.

El proyecto se puso en marcha en abril como prueba piloto de seis meses. Durante este periodo se evaluará su funcionamiento para decidir si se extiende al resto de puntos verdes de la ciudad, ha informado el consistorio.

Libros y juguetes

La iniciativa sigue la línea de otros proyectos similares en los puntos verdes, como el rincón del libro, en funcionamiento desde 2010. Este servicio cuenta con más de 158.000 usuarios anuales, con más de 375.000 libros depositados y 266.000 retirados cada año. En 2025 permitió evitar más de 212.000 kilos de residuos de papel.

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También existe el rincón de los juguetes, desarrollado con la Fundación Formació i Treball. Los objetos recogidos se seleccionan para su reutilización: una parte se destina a familias en situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales y otra se vende en tiendas de segunda mano. En 2025 esta iniciativa evitó más de 66.000 kilos de residuos.

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