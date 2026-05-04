Barcelona reformará en otoño los locales de socorrismo de las playas: último verano de las actuales garitas

Barcelona ha puesto en marcha el papeleo para reformar los seis locales de salvamento que hay en las playas de la ciudad, pero las obras no podrán realizarse hasta otoño. El contrato sacado a licitación por la empresa municipal BIMSA prevé que empiecen en octubre y se estrenen poco antes que acabe el mandato municipal. La renovación de estos espacios fue una de las reivindicaciones clave de la larga huelga que llevaron a cabo los socorristas barceloneses el pasado agosto.

Barcelona reformará las instalaciones del servicio de socorrismo en las playas / MANU MITRU / EPC

Fuentes municipales detallan que la previsión es poder adjudicar los trabajos este junio con la vista puesta en el siguiente verano: “El objetivo es iniciar las obras el mes de octubre, con una duración de cuatro meses, para finalizarlas antes del inicio de la temporada de baño 2027”. De hecho, poco margen hay para demoras, porque el periodo ‘valle’ de las playas se alargará solo cinco meses y una semana, desde el 12 de octubre hasta el inicio de la Semana Santa el 20 de marzo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de las obras en las garitas de salvamento de Barcelona.

Los seis puntos de atención que se remodelarán están situados en los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, concretamente en las playas de la Barceloneta, del Somorrostro, de la Mar Bella, de la Nova Mar Bella y de Llevant y en la zona de baño del Fòrum. No se incluyen los barracones instalados en espigones como refuerzo. El valor estimado del contrato son 1,78 millones de euros, más IVA, repartidos en dos lotes independientes. El plazo para recibir ofertas concluye este viernes.

Local del servicio de socorrismo en la playa de Llevant de Barcelona, pendiente de renovación / MANU MITRU / EPC

Los socorristas ya eran conscientes del calendario de la obra, pero exigían mejoras provisionales para afrontar este verano en condiciones más propicias. Las reparaciones y pequeños retoques en los espacios durante la actual primavera han acercado posiciones. Un portavoz de la sección de socorrismo del sindicato CGT, que lideró la movilización, detalla a EL PERIÓDICO que se ha instalado antideslizante en suelos y arreglado la red eléctrica, por ejemplo, y que pronto les llegará nuevo mobiliario.

Local cerrado del servicio de socorrismo en la playa de la Nueva Mar Bella, este mayo / MANU MITRU / EPC

El consistorio confía que el último verano de los actuales locales transcurra tranquilo: “Esta temporada de baño 2026, el servicio se continuará prestando con total normalidad mediante los módulos temporales instalados en las playas”. Asimismo, defiende que “la ejecución de esta medida sigue el calendario establecido en el Pla d’Acció de Platges 2024-2027”, que tiene como meta la “mejora integral de las infraestructuras y los servicios del litoral”.

Cambios a corto y medio plazo

Los socorristas, según rezan los pliegos del encargo y confirma el sindicato, pudieron participar en la redacción del proyecto de obras para asegurar que el nuevo diseño responda lo mejor posible a las necesidades operativas a cubrir. Pidieron más m2 de almacenaje e introdujeron un espacio donde limpiar los pies de los bañistas que necesiten atención médica, para que no llenen la sala de curas de arena y suciedad. Las mejoras previstas ya incluían vestuarios segregados y nuevo mobiliario y señalización.

Módulo de refuerzo del servicio de socorrismo, en la playa de Sant Miquel, este mayo / MANU MITRU / EPC

“Estamos a la espera de una reunión con el ayuntamiento para que nos presenten al detalle los planos definitivos, hasta dónde irá cada enchufe”, apunta un socorrista de la CGT. Los dos módulos de refuerzo del año pasado, añade, han sido sustituidos por otros con una distribución interior más idónea: “Eran un desastre, los nuevos pintan mejor”. Como explicó EL PERIÓDICO, el consistorio incluso multó a la proveedora de las casetas por "graves deficiencias". Uno está en la Mar Bella y el otro en la Barceloneta, solo pendiente del aval de Inspección de Trabajo. Un tercero se está construyendo en el Fòrum para estrenarlo en junio. “No será un verano tan a precario, al final”, resume.

Módulo de refuerzo para el servicio de socorrismo de las playas de Barcelona, este mayo / MANU MITRU / EPC

Aunque celebra la llegada de la reforma definitiva, es un tanto escéptico con el cumplimiento del calendario: “A ver cómo nos encontramos la infraestructura en marzo, en todas las obras suele haber retrasos”. Originalmente, la plantilla pedía locales de nueva construcción, que fueran de doble altura y ubicados en medio de la arena para no perder nunca de vista la orilla, pero toparon con las rígidas normativas urbanísticas y finalmente aceptaron que se rehabiliten los habitáculos existentes.

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