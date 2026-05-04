Barcelona inicia las obras de transformación del acueducto de Can Cuiàs en una nueva pasarela peatonal

Las obras para transformar el acueducto de Can Cuiàs en una pasarela peatonal ya están en marcha. El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que ya se ha iniciado la rehabilitación integral de esta infraestructura, con el objetivo de mejorar la conexión a pie de Ciutat Meridiana con el barrio Can Cuiàs de en Montcada i Reixac.

El proyecto, que recibió la aprobación de la comisión del gobierno municipal a finales de 2025, cuenta con un presupuesto de 2,08 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Render del acueducto de Can Cuiàs convertido en pasarela peatonal / Ajuntament de Barcelona

Según ha informado el consistorio, la intervención no solo permitirá habilitar el paso peatonal, sino que también busca dignificar el entorno. Está prevista la instalación de nueva iluminación y la creación de espacios de estancia para favorecer el uso cotidiano de la zona como lugar de encuentro, al tiempo que se preserva el valor patrimonial del acueducto.

En la parte superior de la estructura discurre actualmente una tubería de agua en servicio, que seguirá operativa tras las obras.

Render del acueducto de Can Cuiàs convertido en pasarela peatonal / Ajuntament de Barcelona

Acueducto del siglo XIX

Construido en 1860, el acueducto de Can Cuiàs forma parte del sistema del acueducto del Vallès, una de las grandes infraestructuras levantadas a finales del siglo XIX durante la revolución industrial para abastecer de agua a Barcelona.

La estructura cruza el Torrent del Bosc Llarg y, aunque hoy existe un sendero paralelo, sus fuertes pendientes dificultan el paso, lo que limita la accesibilidad entre ambos barrios. La futura pasarela resolverá esta conexión de forma directa y segura.

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El acueducto tiene una longitud total de 106,4 metros y está formado por seis arcos de medio punto de cinco metros de radio. En su zona central alcanza una altura máxima de 16,22 metros, mientras que el ancho total de la estructura es de dos metros. En sus extremos se conservan dos torreones, actualmente sellados, que impiden el paso.