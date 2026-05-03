Vuelve el cine al aire libre en Barcelona: 16 noches acompañadas de música en directo y con entradas ya a la venta

Con la llegada del verano, Barcelona vuelve a llenarse de planes al aire libre, entre los que destaca el cine "a la fresca", una de las actividades más populares durante los meses de julio y agosto en la capital catalana. Bajo el nombre de Sala Montjuïc, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia completa que combina cine, conciertos y oferta gastronómica, todo ello acompañado de unas vistas espectaculares.

Esta iniciativa empezó en 2003, cuando la Asociación Cultural MODIband impulsó la creación de la Sala Montjuïc, inspirada en el formato de cine al aire libre que ya triunfaba en París. Desde hace unos años, esta propuesta triunfa en Barcelona y hay una decena de lugares para disfrutar del cine al aire libre, aunque el más conocido sigue siendo el emplazado en el Castell de Montjuïc.

Cine y concierto

La Sala Montjuïc abrirá este verano el 10 de julio con 'Flores para Antonio' y cerrará el 5 de agosto con una película sorpresa. Contará con algunos filmes premiados este año, como 'Los domingos', 'Sirat' o 'Una batalla tras otra'. Las películas empiezan a las 22 horas, pero desde las 20:45 los asistentes también pueden disfrutar de conciertos relacionados con la película, mientras el primero abrirá un 'show' de rumba, la de Óliver Laxe tendrá uno de electrónica.

Para entrar es necesario adquirir las entradas por la página web oficial de la organización. Hay dos tipos, dependiendo del asiento que se elija. La entrada sin tumbona tiene un precio de nueve euros, mientras que el coste de la entrada con tumbona asciende hasta los 12 euros. A esto hay que sumarle los gastos de gestión, de 0,50 euros. Además, aquellos que dispongan del Carnet Jove podrán disfrutar de un descuento de un euro en cualquiera de las dos versiones.

El emblemático castell de Montjuïc es el lugar perfecto para este evento, gracias a los murales históricos que lo rodean, además de su ubicación en la parte alta de la ciudad. Asimismo, la brisa fresca de la montaña y el silencio hacen que la experiencia todavía sea más especial. Aquellos que busquen un plan de verano alejado del bullicio de la playa y de la piscina no se pueden perder esta opción.

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