El Park Güell de Barcelona renovará con 6 millones la iluminación en caminos y espacios

El Park Güell de Barcelona, uno de los más populares de la capital catalana, renovará a partir de otoño, con un presupuesto de seis millones de euros, su sistema de iluminación "para mejorar los itinerarios seguros y reforzar su papel como espacio verde emblemático de la ciudad".

El Ayuntamiento de Barcelona informa este domingo en un comunicado de que el proyecto de obras propone la mejora de la iluminación de los caminos y de los espacios patrimoniales, con nuevas iluminaciones integradas en el entorno, y el refuerzo de la red wifi existente en el parque. Las obras, indica el consistorio, se enmarcan en su Plan Estratégico del Park Güell 2023-2027, y "contribuirán a consolidarlo como un parque urbano de proximidad y abierto para el disfrute cotidiano de la ciudadanía".

El proyecto busca también que la estancia en el parque sea "más cómoda y segura" pero "preservando el valor patrimonial de este espacio emblemático".

Aumentar la sensación de seguridad

Las obras supondrán renovar la iluminación del Camí de Dalt, Passeig de les Palmeres y las escaleras que los conectan, así como en las escaleras de los Jardins d'Àustria y en la zona de juegos infantiles de la calle Olot. El sistema, de bajo impacto ambiental e integrado en el entorno, será más eficiente, asegura el ayuntamiento, y permitirá mejorar la visibilidad en los caminos, lo que incrementará la sensación de seguridad.

También se renovará la iluminación ornamental de la Sala Hipòstila y del Turó de les Tres Creus, además del interior del depósito pluvial de la citada sala, una de las cisternas originales de Gaudí que actualmente se está recuperando para optimizar el uso de los recursos hídricos del parque.

También se actualizará el sistema de videovigilancia del parque y se restaurará la escalera que conectar el Passeig de les Palmeres con el Camí de Dalt, preservando la piedra original.

El proyecto incluye la reforma integral del bar situado en el interior del parque, con acceso desde la calle de Olot.

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Las obras se prolongarán un año y medio y se acometerán por fases para minimizar las molestias a los visitantes.