El PIB de Barcelona creció un 3% en 2025, la vivienda subió un 10% y la renta familiar, la mitad que un año antes

Barcelona vivió en 2025 un año económico de crecimiento del PIB y la renta familiar disponible más moderado que en 2024, un fuerte incremento del precio de la vivienda y una estabilización del desempleo. Estas son algunas de las conclusiones de la información de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de la capital catalana sobre el ejercicio anterior.

Según las cifras del consistorio, en 2025 la economía de la ciudad experimentó un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de un 3% respecto de 2024, por encima de los crecimientos de Catalunya (2,7%) y España (2,8%), a tenor de las estimaciones del Idescat y el INE, respectivamente. En el caso de Barcelona, ese 3% está algo por debajo del crecimiento que registró de 2023 a 2024: un 3,8%.

Porcentaje de variación interanual del PIB.

La industria creció un 1%

La industria creció un 1% en la capital catalana en 2025, en tanto que, siempre según los datos municipales, lo hizo un 2,5% en Catalunya y un 2,3% en España. En el caso del sector de la construcción, en Barcelona creció un 6,9% en el último trimestre, por debajo del 8,8% catalán y el 8,4% español.

El crecimiento de la economía barcelonesa en un 3% se explica, indican los datos del consistorio, por el del sector servicios, que en el último trimestre de 2025 se situó en un 3,8% (un 3,5% en Catalunya y en España). En cuanto al comercio, la hostelería, el transporte, la información y las comunicaciones, la subida es de un 5% en esos últimos tres meses del año pasado.

Porcentaje de variación interanual del valor añadido bruto (VAB). Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Dinero en el bolsillo

La Renta Disponible en los Hogares es el dinero del que dispone una familia después de pagar impuestos y cotizaciones y tras recibir prestaciones y pensiones. Es decir, es el dinero que tenemos en el bolsillo, disponible para consumir. En 2025, la Renta Disponible se incrementó un 5,2% respecto de 2024, un porcentaje idéntico al que se registró en toda España. Hay que tener en cuenta que ese aumento es casi la mitad del que tuvo lugar de 2023 a 2024: un 9,2%.

La Renta Primaria, los ingresos recibidos en salario y otros conceptos, como los alquileres, antes de pagar impuestos y recibir prestaciones, aumentó en términos similares, un 6,1%, por debajo del 9% del año anterior.

El paro y la temporalidad

El desempleo se estabilizó en la ciudad el año pasado. En cuanto al paro registrado, en diciembre de 2024 estaba en un 7,8% y en el mismo mes de 2025, en un casi idéntico 7,7%. En números absolutos, al acabar 2025 había en Barcelona 63.355 desempleados, frente a los 63.491 de diciembre de 2024. En el primer trimestre de 2026, las cifras han empeorado un tanto. La cifra de parados subió en marzo a 64.569, un 1,6% más que en diciembre.

Cabe recordar que el paro registrado contabiliza a las personas inscritas como demandantes de empleo, en tanto que la Encuesta de Población Activa (EPA) cuenta como desempleados a quienes están buscando activamente un trabajo. Ambos datos suelen diferir. En este caso, la tasa de paro en Barcelona se estabilizó a partir de la primavera de 2025 y en su último trimestre se situó en un 8,1%, considerablemente por encima del 5,8% de diciembre de 2024. El 8,1% de tasa de Barcelona ciudad es inferior a la media de Catalunya, un 8,2%, y la de España un 9,9%, y es superior al 7,9% de la provincia de Barcelona.

La tasa de temporalidad se situó a final de año en el 9,3%, ocho décimas más que en el tercer trimestre de 2025 y en el mismo porcentaje con el de finales de 2024. En cuanto a afiliaciones a la seguridad social, al concluir 2025 había 1.256.172, por encima de las 1.238.324 de 12 meses antes.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Gráfica que muestra la renta disponible y la renta primaria de los hogares.

Turismo

Mirando los datos del primer trimestre de 2026, el número de turistas alojados en hoteles de Barcelona subió en marzo a 720.000 personas, un 2,1% más que en el mismo mes de 2025. Un máximo en la serie histórica que es posible gracias a los visitantes domésticos, unos 150.000, un 10,8% más, en tanto que los internacionales ascienden a 570.000, el mismo número que 12 meses atrás. En marzo hubo 1,8 millones de pernoctaciones de turistas en la ciudad, por encima del número de viajeros, precisamente porque los visitantes españoles supusieron un 18% más. La media de noches por estancia se situó en 2,45.

Si se observa el acumulado del primer trimestre de 2026, el número de viajeros supera los dos millones, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025, y los 4,8 millones de pernoctaciones, un 5% más. Durante 2025, el número de turistas extracomunitarios alojados en hoteles, 4,6 millones, supuso el 51,2% del total, el porcentaje más alto de la historia. Los domésticos bajaron un poco respecto a 2024, hasta situarse en el 17,1%, algo similar a lo que sucedió con los procedentes de la UE, un 31,7%. Con 1,2 millones (un 6,8% más que un año antes), EEUU fue el país con más visitantes extranjeros en Barcelona en 2025, seguido del Reino Unido (620.000, un 2,3% más) y Francia (600.000, un 0,8% menos).

La vivienda no para de subir

Según los datos del ayuntamiento, la vivienda subió en 2025 en Barcelona casi un 10% tanto en vivienda nueva como usada. En el tercer trimestre del año, el precio medio de una vivienda nueva se situó en 5.359 euros por metro cuadrado, un 1% menos que un el segundo, pero un 9,6% más que un año antes. En verano, se registraron 361 compraventas en el mercado de la vivienda, con un precio medio de 483.600 euros, lo que supone unos 85.000 euros más por piso vendido, o adquirido, que en el tercer trimestre de 2024, un 21% más, algo que los datos del ayuntamiento atribuyen en parte a que las operaciones de los meses veraniegos afectaron a casas algo más grandes, de 86,5 metros cuadrados construidos de media.

En cuanto a la vivienda de segundo uso, la elevada demanda llevó a incrementar los precios en el mismo periodo, el tercer trimestre de 2025, a 4.871 euros el metro cuadrado, un 4,7% más que en el segundo trimestre y un 9,6% por encima del tercer trimestre de 2024. Es un incremento llamativo por ser muy superior al de la inflación, un 2,4% en la misma comparación de periodos.

Las compraventas

Si se observan las compraventas del verano en los casos de las viviendas usadas, que fueron 3.452, el precio medio ha ascendido un 10,6% en un año, hasta los 414.400 euros por piso. En este caso, hablamos de viviendas con una superficie media de 81,3 metros cuadrados.

En diciembre pasado, la compraventa de viviendas bajó a 1.126 operaciones, 155 menos que en el mismo mes de 2024. En cambio, en Catalunya y España, con precios medios inferiores, las cifras aumentan, con un 9,9% y un 7,9% de subida en la comparación entre finales de 2024 y 2025.

Con todo, en el global de 2025 hubo en Barcelona 16.704 operaciones, la cifra más alta en los últimos tres años, 740 más que el año anterior, un 4,6% de subida en porcentaje. Y eso se debe esencialmente a las viviendas de segunda mano, con un 6,2% más de operaciones en 2025. En el caso de as viviendas nuevas, hubo un 7,4% menos.

Gráfico que muestra el alquiler medio de las viviendas.

Los alquileres

El precio de los alquileres subió en el último trimestre, por quinta vez consecutiva, alcanzando un nuevo máximo, 17,04 euros por metro cuadrado y mes, superando así en un 1,8% el valor del primer trimestre de 2024, momento en el que empezó a aplicarse la limitación de alquileres en la ciudad, zona de mercado residencial tenso en su integridad. El alquiler medio en Barcelona en el cuarto trimestre de 2025 se situó en 1.161 euros, 43 euros más que al cerrarse 2024 pero algo por debajo de los 1.193 del primer trimestre de ese año.

Noticias relacionadas

En 2025, se firmaron en Barcelona 30.789 contratos de alquiler de vivienda habitual, un 6,4% menos que en 2024. Pero como el número de cancelaciones fue inferior -30.255-, la ciudad sumó el año pasado 534 contratos respecto al año anterior.