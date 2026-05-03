Rod Hill, empresario inglés del sector fitness: "Barcelona puede ser la capital mundial de la longevidad activa"

Rod Hill llegó a Barcelona a finales de los 90 para implantar en España diversas cadenas de gimnasios internacionales. Para este inglés, exjugador de rugby, experto en medicina deportiva y con tres hijos, el romance fue inmediato. Desde aquí ha lanzado diversos proyectos empresariales ligados a la salud y el bienestar, entre ellos los gimnasios Énergie Fitness Iberia, o el más reciente Zenergy Body & Soul.

¿Por qué escogiste Barcelona?

La verdad es que fue Barcelona la que me escogió a mí (bromea). Llegué para implantar cadenas internacionales de gimnasios por toda España durante el boom del fitness. Un proyecto de dos años se ha convertido en casi tres décadas de amor por una ciudad en la que han nacido mis tres hijos, que hablan mejor catalán que inglés o español, y donde he crecido personal y profesionalmente.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona y los barceloneses somos una sociedad vibrante, y te lo dice un londinense, que de ciudades algo sé. Sabemos trabajar, vivir y disfrutar, y también cuidarnos y vivir en comunidad. Esta "chispa barcelonesa" es algo que solo notas y extrañas cuando te alejas de nuestra ciudad. Y, por supuesto, alguien enamorado del deporte y la actividad física como yo no puede pedir un mejor escenario que Barcelona.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Aspectos a corto plazo como el acceso a la vivienda o una mejor gestión del turismo deberían afinarse. Además, no podemos dejar de valorar otros aspectos que ya nos afectan, como el envejecimiento de la población y cómo dar respuesta a una Barcelona que en pocos años va a tener a muchos seniors.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que continúe siendo amable con sus conciudadanos y que siga siendo una ciudad a la medida de los barceloneses. Para ello es muy importante que continúe siendo un tractor económico, que ayude a los emprendedores y que apueste por la colaboración público-privada en sectores que van a ser líderes económicos en los próximos años. Uno de ellos va a ser la salud y el bienestar. Y Barcelona tiene todo para ser la capital mundial de la longevidad activa.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

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Disfruto de Londres cada vez que la visito por trabajo, familia o en los fines de semana del torneo de rugby de las 6 Naciones. Allí están mis raíces que he inculcado a mis tres hijos. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿quién quiere vivir en una ciudad en la que llueve tanto, cuando puede practicar deporte en Barcelona, un domingo del mes de marzo, a 18 ºC, frente al mar soleado y rodeado de gente de diversas nacionalidades y culturas? Eso es Barcelona, y eso es muy difícil de superar.