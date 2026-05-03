Más de 3.000 ciclistas pedalean en Barcelona para reclamar una ciudad más segura y pensada para los niños

Nueva bicicletada reivindicativa en Barcelona. Centenares de familias han participado en la quinta edición de la Kidical Mass, una movilización en bicicleta que reclama el derecho de los niños a desplazarse de manera segura, autónoma y cotidiana por la ciudad, especialmente en sus trayectos diarios como el camino a la escuela o las actividades de ocio. Los organizadores calculan que han participado 3.000 ciclistas de todas las edades.

La acción reivindicativa y festiva partió de la calle Aragón con plaza Doctor Letamendi y acabó en Glòries. La quinta edición de la Kidical Mass en Barcelona reclama el derecho de los niños y las familias a desplazarse en bicicleta de manera segura, digna y respetada y reconoce la alegría y la constancia de los niños y de las personas que los acompañan, que cada día llenan las calles de vida a pesar de convivir con el tráfico motorizado, el ruido y una cultura de la prisa que a menudo pone en riesgo el bienestar colectivo.

También se pide que Barcelona abandone los vehículos a motor y apueste por "un modelo urbano más humano, caminable, ciclable y jugable, que conecte barrios, refuerce las relaciones vecinales y no expulse a nadie. Una Barcelona que sitúe la vida en el centro, libre de humo, ruido y desigualdades, y que garantice espacios seguros y amigables para la infancia".

La primera Kidical Mass en Barcelona se celebró en 2022, con más de 2.000 participantes recorriendo el Eixample en un gran encuentro de bicibuses y familias ciclistas. En 2023, la bicicletada recorrió grandes ejes de la ciudad como la Diagonal y el paseo de Sant Joan, reuniendo a más de mil personas. En 2024, Poblenou acogió la edición más multitudinaria hasta ahora, con cerca de 3.000 participantes que llenaron las calles del litoral en una jornada festiva y reivindicativa. En 2025, la Kidical Mass recorrió el barrio de Sant Andreu con varios miles de participantes, reclamando mejoras en la infraestructura ciclista y una ciudad pensada desde la visión 4–80, donde cualquier persona, desde los 4 hasta los 80 años, pueda moverse en bicicleta de manera segura, autónoma y confiada.

cinquena Kidical Mass a Barcelona / El Periódico

La Kidical Mass y la Red Bicibús de Barcelona reclaman una red ciclable segura, continua y protegida, reducción de la violencia vial y de los riesgos asociados al tráfico motorizado, entornos escolares seguros y saludables, mejora de las conexiones entre barrios y distritos, incorporación de la mirada de los niños en la planificación urbana, superación de la cultura de la prisa y del modelo de ciudad orientado al vehículo privado y derecho a una ciudad libre de acoso y violencias en el espacio público.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Biciclot, Revolta Escolar, Eixample Respira, Maragall Respira y En Bici Sin Edad. La Kidical Mass de Barcelona recibe por segundo año el apoyo de EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea, que impulsa una movilidad urbana más segura, sostenible e inclusiva.

La Kidical Mass, un movimiento global

La Kidical Mass es un movimiento global nacido en 2008 en Oregón (EE. UU.). Esta iniciativa ha ganado fuerza en Europa en los últimos años, especialmente en Alemania, donde se inició en 2017 y desde donde, concretamente en Colonia, se lidera actualmente con gran repercusión. En 2022, más de 90.000 niños, jóvenes y familias de más de 400 ciudades europeas participaron. Este mayo de 2025, decenas de ciudades de Europa y los Estados Unidos, como Colonia, Zúrich, Lisboa, Milán, Glasgow, Bratislava, Bristol, Bruselas, Roma, Viena, Berlín y Austin, celebran su propia Kidical Mass para reivindicar ciudades más amables, seguras y saludables para la infancia.

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La Kidical Mass Barcelona 2026 de este año se suma a un fin de semana completamente dedicado a la bicicleta, con la celebración de la Masa Crítica de Barcelona el viernes 1 de mayo con salida en el Arco de Triunfo y la Criticona (Pantumacona) el sábado 2 de mayo, dos citas que han recorrido las calles de la ciudad para reivindicar y visibilizar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, sostenible y colectivo.